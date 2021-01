ΗΠΑ: 4ος βουλευτής με κορονοϊό μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο

Ακόμη ένας βουλευτής βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό ως απόρροια της εισβολής των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός βουλευτής Αντριάνο Εσπαγιάτ δήλωσε σήμερα πως εξετάστηκε και διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, όντας το τέταρτο μέλος του Κογκρέσου που ανακοινώνει ότι μολύνθηκε με τον νέο κορονοϊό έπειτα από την βίαιη εισβολή υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

«Ακολουθώ τις οδηγίες του γιατρού μου και μπήκα σε καραντίνα στο σπίτι αφού διαγνώστηκα θετικός στην Covid-19», έγραψε στο Twitter.

Μόνο Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν ανακοινώσει ότι βρέθηκαν θετικοί στον ιό σε συνέχεια των βίαιων επεισοδίων. Το θέμα έχει μετατραπεί σε κομματική κόντρα, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τους Ρεπουμπλικάνους ότι δεν φορούσαν μάσκες ενώ βρίσκονταν για ώρες αποκλεισμένοι σε κλειστές αίθουσες του κτιρίου του Καπιτωλίου για να αποφύγουν τον όχλο των επιτιθεμένων.

I am following guidance from my physician and quarantining at home after having tested positive for COVID-19.