ΗΠΑ: 7 οι νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους στη Φιλαδέλφεια – Παιδί που επέστρεφε στο Μεξικό μετά από θεραπεία ανάμεσά τους

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου σκοτώθηκε, όταν το ιατρικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη στη Φιλαδέλφεια, την Παρασκευή (31.1.2025), όπως επιβεβαίωσε η δήμαρχος της πολιτείας των ΗΠΑ.

Και οι έξι επιβαίνοντες του αεροσκάφους σκοτώθηκαν στη συντριβή στην Φιλαδέλφεια, ανάμεσά τους μια νεαρή ασθενής και η μητέρα της, επέστρεφαν στο σπίτι τους στην Τιχουάνα του Μεξικού, μαζί με τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Λόγω της σύγκρουσης, τουλάχιστον 19 άτομα που βρίσκονταν στο έδαφος τραυματίστηκαν, ενώ πολλά σπίτια τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Το παιδί που επέβαινε στο αεροσκάφος είχε μόλις ολοκληρώσει τη θεραπεία της για μια σοβαρή ασθένεια που απειλούσε τη ζωή της. Το αεροπλάνο συνετρίβη περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του.

Σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, η δήμαρχος της Φιλαδέλφειας Cherelle Parker επιβεβαίωσε ότι ένα άλλο άτομο πέθανε, το οποίο βρισκόταν στο έδαφος σε ένα αυτοκίνητο όταν το αεροπλάνο συνετρίβη.

Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των τραυματιών μπορεί να αυξηθεί.

A person that was grabbing food in a fast food drive-thru gets video as the Philadelphia medical plane crashes right behind him.



THIS IS WILD! pic.twitter.com/g3ie82OdfM — Panoramic Things (@Panoramicthings) February 1, 2025

Ο Άνταμ Θίελ, διευθύνων σύμβουλος για την πόλη της Φιλαδέλφειας, είπε ότι υπήρχαν “πολλά άγνωστα” σχετικά με το ποιος ήταν πού στους δρόμους όταν κατέβηκε το αεροπλάνο.

IMPACT CRATOR below



7 people dead and 19 reported injured in the medevac plane crash Friday night in Philadelphia.

pic.twitter.com/wE2I5DwRe1 — Life Lessons Academy (@LifeLessonsAcad) February 1, 2025

Εξάλλου η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο X πως ζήτησε από προξενικούς αξιωματούχους να συνδράμουν τις οικογένειες των έξι μεξικανών πολιτών που βρίσκονταν στο αεροπλάνο και έχασαν τη ζωή τους όταν αυτό συνετρίβη.

Philly Plane Crash Victims Were All Mexican Citizens, Confirms Mexico’s President



A heartbreaking update: All six people who perished in the Philadelphia jet crash were Mexican nationals, including a young patient and her mother. Mexican President Claudia Sheinbaum… pic.twitter.com/SNtxAMNU6o — Kristy Tallman (@KristyTallman) February 1, 2025

Πιθανότατα θα περάσουν μέρες μέχρι να γίνει γνωστός ο συνολικός αριθμός των νεκρών και των τραυματιών, είπε, προσθέτοντας ότι ομάδες πήγαιναν τώρα από σπίτι σε σπίτι για να επιθεωρήσουν κατοικίες στο πλαίσιο των προσπαθειών για να καταλάβουν πόσο μακριά ήταν διασκορπισμένα τα συντρίμμια.

Το αεροπλάνο έπεσε κοντά στο Roosevelt Mall στην περιοχή Rhawnhurst της Πενσυλβάνια στις 18:30 τοπική ώρα την Παρασκευή.

Η Jet Rescue Air Ambulance, η οποία χειριζόταν το Learjet 55, ανέφερε προηγουμένως σε δήλωση: «Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κανέναν επιζώντα».