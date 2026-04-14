ΗΠΑ: 86χρονη Γαλλίδα κρατείται από την ICE αφού μετακόμισε στις ΗΠΑ για τον παλιό της έρωτα – Η απίστευτη ιστορία της

Μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα μετατράπηκε σε εφιάλτη για μια 86χρονη Γαλλίδα η οποία κρατείται σήμερα σε κέντρο μεταναστών στις ΗΠΑ.

Η Μαρί-Τερέζ, από τη Ναντ στη Γαλλία, μετακόμισε πέρυσι στις ΗΠΑ για να ζήσει με τον μεγάλο της έρωτα από τη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, πλέον βρίσκεται υπό κράτηση σε κέντρο της υπηρεσίας της Αστυνομίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) στη Λουιζιάνα.

«Της πέρασαν χειροπέδες σε χέρια και πόδια, σαν να ήταν επικίνδυνη εγκληματίας», δήλωσε σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης ο γιος της.

Πήγε στις ΗΠΑ για τον νεανικό της έρωτα και βρέθηκε κρατούμενη

Η ιστορία της αγάπης της μοιάζει βγαλμένη από ταινία. Γνώρισε τον Μπίλι τη δεκαετία του 1960, όταν εκείνος υπηρετούσε ως στρατιώτης σε βάση του ΝΑΤΟ στο Σεν-Ναζέρ και εκείνη εργαζόταν ως γραμματέας. Το 1966 ο Μπίλι επέστρεψε στις ΗΠΑ και οι δυο τους έχασαν επαφή, δημιουργώντας ξεχωριστές ζωές και οικογένειες.

Χρόνια αργότερα, το 2010, ξαναβρέθηκαν και άρχισαν να επικοινωνούν, ενώ το 2022, έχοντας και οι δύο μείνει χήροι, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτά τους. «Ήταν ερωτευμένοι σαν έφηβοι», είπε ο γιος της.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πέρυσι και η Μαρί-Τερέζ μετακόμισε στην Αλαμπάμα, ξεκινώντας τη διαδικασία για την απόκτηση άδειας παραμονής. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, ο Μπίλι πέθανε αιφνίδια τον Ιανουάριο, αφήνοντάς την μόνη σε μια ξένη χώρα.

Ακολούθησε διαμάχη με τον γιο του εκλιπόντος για την κληρονομιά. Σύμφωνα με τον γιο της Μαρί-Τερέζ, ο θετός της γιος φέρεται να την απείλησε και να την εκφόβισε, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να της κόψει το νερό, το ίντερνετ και το ρεύμα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα προσέλαβε δικηγόρο, όμως συνελήφθη από την ICE μία ημέρα πριν από προγραμματισμένη ακρόαση για την υπόθεσή της. Δεν υπάρχει, ωστόσο, επιβεβαίωση ότι η καταγγελία προήλθε από τον θετό της γιο.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη κινητοποιηθεί, ενώ η ίδια έχει δεχθεί προξενική επίσκεψη. Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, όπως καρδιολογικά και ορθοπεδικά, «αντέχει», όπως λέει ο γιος της.

«Προτεραιότητά μας είναι να την βγάλουμε από αυτό το κέντρο κράτησης και να επιστρέψει στη Γαλλία. Με την κατάσταση της υγείας της, δεν θα αντέξει ούτε έναν μήνα εκεί», υπογράμμισε.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, η υπηρεσία ICE έχει ενισχύσει σημαντικά τον ρόλο της, στο πλαίσιο της αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής και των μαζικών απελάσεων.

«Είναι σαν κακή αμερικανική ταινία», είπε ο γιος της. «Κάθε πρωί ξυπνάω και σκέφτομαι ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια, ότι είναι απλώς ένας εφιάλτης».

Το BBC έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για σχόλιο, χωρίς μέχρι στιγμής απάντηση.