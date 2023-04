Ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε στην αντεπίθεση μετά τις 34 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν χθες (4.4.2023) από δικαστήριο στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ περί παραποίησης επαγγελματικών εγγράφων στην υπόθεση με την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς και μίλησε για «επέμβαση» της Δικαιοσύνης στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Μερικές ώρες αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες από δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε «επέμβαση» της δικαιοσύνης στις προεδρικές εκλογές του 2024, στις οποίες ονειρεύεται να «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο.

«Δεν φανταζόμουν ποτέ πως είναι δυνατό κάτι τέτοιο στην Αμερική», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το μόνο έγκλημα που διέπραξα ποτέ ήταν πως υπερασπίστηκα το έθνος μας εναντίον αυτών που επιδιώκουν να το καταστρέψουν», τόνισε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε ομιλία του με ακροατήριο υποστηρικτές του στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, καταφερόμενος εναντίον του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ, που του άσκησε τη δίωξη.

Στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαγγέλθηκαν 34 κατηγορίες περί παραποίησης επαγγελματικών εγγράφων σε σχέση με την καταβολή χρημάτων στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς το 2016, προκειμένου να μην μιλήσει για τη σχέση τους.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM