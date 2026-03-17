ΗΠΑ: Ανελέητο σφυροκόπημα στο Ιράν, κλιμάκωση σε πολλαπλά μέτωπα

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συνεχίζουν να κυνηγούν και να καταστρέφουν ιρανικούς στόχους που αποτελούν απειλή για τους Αμερικανούς και τους γείτονες του Ιράν.

Υπάρχουν αναφορές για επιθέσεις των ΗΠΑ σε σημαντικά κτίρια στην Τεχεράνη αλλά και για τον θάνατο του διοικητή της δύναμης Μπασίτζ των Φρουρών της Επανάστασης, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, και του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί. Ωστόσο, αναμένεται μήνυμα του Αλί Λαριτζανί, όπως ανακοινώθηκε μέσα από τον λογαριασμό του στο Telegram.

Οι αεροπορικές επιδρομές, πυραυλικά πλήγματα και περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις διαμορφώνουν ένα σύνθετο επιχειρησιακό πεδίο σύμφωνα με τη CENTCOM. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κάτζ, δήλωσε ότι ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, σκοτώθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι σκότωσε τον διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί, σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα ένα γραπτό μήνυμα που αποδίδεται στον Λαριτζανί, αλλά δεν προχώρησαν σε επίσημες επιβεβαιώσεις ή διαψευσεις.

U.S. forces continue to hunt and destroy Iranian targets that pose threats to Americans and Iran's neighbors. March 17, 2026

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές ισοπέδωσαν τρεις συνοικίες της Βηρυτού, ενώ ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την ιρανική πρωτεύουσα, την Τεχεράνη.

Οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνεχίζουν να στοχεύουν την περιοχή του Κόλπου, με το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ να αναφέρουν αναχαιτίσεις.

Στόχος επίθεσης στο Ιράκ ξανά η πρεσβεία των ΗΠΑ. Αναφέρθηκαν και τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από επιθέσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους σε συνοικία της Βαγδάτης, οι οποίοι φέρεται να ήταν αξιωματούχοι με σχέσεις με το Ιράν.

Οι ιρανικές επιθέσεις στοχεύουν πετρέλαιο, υποδομές μεταφορών, αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε όλο τον Κόλπο.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν προειδοποιήσει ότι η επίθεση του Τραμπ στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα, αναφέρουν πηγές Ο Τραμπ χαρακτήρισε απροσδόκητες τις νέες επιθέσεις του Ιράν εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απέρριψε τις προτάσεις για αποκλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απέρριψε τις προτάσεις για αποκλιμάκωση της έντασης ή τη σύναψη εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, οι οποίες μεταφέρθηκαν στην Τεχεράνη μέσω δύο μεσολαβητριών χωρών, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Η στάση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για εκδίκηση εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ ήταν «πολύ σκληρή και σοβαρή» κατά την πρώτη συνεδρίαση με θέμα την εξωτερική πολιτική που πραγματοποιείται υπό την ηγεσία του, σημείωσε ο αξιωματούχος χωρίς να διευκρινίσει αν ο ανώτατος ηγέτης παρέστη διά ζώσης στη συνεδρίαση.