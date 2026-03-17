Θρίλερ με την τύχη του Αλί Λαριτζανί: «Τον σκοτώσαμε» υποστηρίζει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, γραπτό μήνυμά του μεταδόθηκε στην ιρανική τηλεόραση

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα θρίλερ σχετικά με την τύχη του επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί. «Τον σκοτώσαμε» ανακοίνωσε ο Κατζ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι IDF επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και «Νο2» της ηγεσίας του Ιράν.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας, ο Ισραελ Κατς, λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσε την «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί, του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με στοχευμένες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού την νύκτα στην Τεχεράνη.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου μόλις με πληροφόρησε ότι ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, και ο Σολεϊμάνι, αρχηγός του Μπασίτζ – του κεντρικού κατασταλτικού μηχανισμού του Ιράν- εξοντώθηκαν χθες το βράδυ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνα ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας.

Η πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη ήρθε, λέγοντας ότι θα μεταδοθεί μήνυμά του χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση μεταδόθηκε γραπτό μήνυμα του Λαριτζανί που αναφέρεται στους νεκρούς ναυτικούς του Ιράν στη Σρι Λάνκα με το θρίλερ για την τύχη του να συνεχίζεται.

«Με την ευκαιρία της τελετής κηδείας των πολεμιστών του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν: Η μνήμη τους θα είναι πάντα στις καρδιές του ιρανικού έθνους και αυτά τα μαρτύρια θα θέσουν τα θεμέλια του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη δομή των ενόπλων δυνάμεων για πολλά χρόνια. Ζητώ από τον Παντοδύναμο Θεό να απονείμει σε αυτούς τους αγαπητούς μάρτυρες τους υψηλότερους βαθμούς», αναφέρει το μήνυμά του.

Iranian National Security Council Secretary Ali Larijani issues statement after assassination claims made by IDF.



Sailors killed in the war with USA are being buried today.



Some news outlets claim Larijani is still alive. https://t.co/kXV04Zugj5 pic.twitter.com/cmkvxutaVR — Wolf Brief (@wolfbrief_) March 17, 2026

Το χειρόγραφο μήνυμα του Αλί Λαριτζανί

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Ο Λαριτζανί είναι για πολλούς ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στο Ιράν ακόμη και πριν από τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η δημοτικότητα του Λαριτζανί έχει εκτοξευθεί ενώ το αντιστρόφως ανάλογο συμβαίνει με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.

Πριν καιρό είχε βρεθεί στην Μόσχα όπου συναντήθηκε με τον Πούτιν ενώ έχει επαφές και με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.

Η τελευταία εμφάνιση του Λαριτζανί

Ο αρχηγός ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, για τον οποίο το Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκοτώθηκε, ήταν μεταξύ πολλών ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων που παρέλασαν στο κέντρο της Τεχεράνης την Παρασκευή (13.03.2026) για την ετήσια συγκέντρωση για την Ημέρα Αλ-Κοντς.

Μιλώντας στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της πορείας, ο Λαριτζανί δήλωσε ότι η βομβιστική επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ήταν ένδειξη «απελπισίας» των εχθρών του Ιράν.

«Αυτές οι επιθέσεις γίνονται από φόβο, από απελπισία. Κάποιος που είναι δυνατός δεν θα βομβάρδιζε καθόλου διαδηλώσεις. Είναι σαφές ότι έχει αποτύχει», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση.

Είπε ότι ο Τραμπ «δεν καταλαβαίνει ότι ο ιρανικός λαός είναι ένα γενναίο έθνος, ένα ισχυρό έθνος, ένα αποφασισμένο έθνος. Όσο περισσότερο πιέζει, τόσο ισχυρότερη θα γίνεται η αποφασιστικότητα του έθνους».

Την ίδια ώρα οι IDF επεκτείνουν τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο εκδίδοντας μάλιστα και ανάλογη σχετική προειδοποίηση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έκαναν επίσης γνωστό ότι «έπληξαν εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων και διοικητικά κέντρα του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» σε συνδυασμένο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, το Σιράζ και την Ταμπρίζ.