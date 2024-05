ΗΠΑ: Απόφοιτη του Κολούμπια παρέλαβε το πτυχίο της με χειροπέδες και το έσκισε

Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, όπως στο Κολούμπια, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις φοιτητών κατά του πολέμου στη Γάζα και υπέρ των Παλαιστινίων.

Το πανεπιστήμιο Κολούμπια, που συγκλονίστηκε από ένα κίνημα διαμαρτυρίας και καταλήψεων από φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές και φοιτητές, ακύρωσε τη μεγάλη τελετή του που είχε προγραμματιστεί για τις 15.5.24, προτιμώντας τελετές «μικρότερης κλίμακας», οι οποίες ξεκίνησαν στις 10.5 έως τις 16.5.24 στη Νέα Υόρκη.

Όμως και από αυτές τις τελετές δεν έλειψαν τα απρόοπτα.

Συγκεκριμένα, σε τελετή αποφοίτησης της Σχολής Κοινωνικής Εργασίας του πανεπιστημίου, απόφοιτοι φόρεσαν χειροπέδες, σήκωσαν πλακάτ υπέρ των Παλαιστινίων, ενώ μία απόφοιτη έσκισε το πτυχίο της πάνω στο βήμα της τελετής ορκωμοσίας.

Columbia University graduate rips up her diploma on stage in protest of Columbia University’s alleged “complicity in the ongoing genocide in Gaza.”



