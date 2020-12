ΗΠΑ: Άρχισε η επιχείρηση Warp Speed για τη διανομή του εμβολίου

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για να ξεκινήσουν και στις ΗΠΑ (μετά τη Βρετανία που «έσπασε το ρόδι») οι εμβολισμοί κατά του κορονοϊού. Το εμβόλιο της Pfizer πήρε έγκριση από τον FDA πριν από μερικές ώρες.

Οι πρώτες παρτίδες από το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech κατά του κορονοϊού θα φθάσουν το πρωί της Δευτέρας στα κέντρα εμβολιασμού της χώρας, ανακοίνωσαν το Σάββατο (12.12.2020) οι αμερικανικές αρχές.

“Η διανομή έχει ξεκινήσει τα πρώτα φορτία θα φθάσουν το πρωί της Δευτέρας”, δήλωσε ο στρατηγός Γκας Πέρνα, της επιχείρησης Operation Warp Speed που έστησε η αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τη διανομή του εμβολίου. “Είμαστε 100% σίγουροι για ένα επιχειρησιακό σχέδιο με το οποίο θα παραδώσουμε το εμβόλιο στους Αμερικανούς τότε”, πρόσθεσε.

“Μπορούμε να περιμένουμε πως 145 κέντρα σε όλες τις πολιτείες θα λάβουν το εμβόλιο τη Δευτέρα, 425 κέντρα επιπλέον την Τρίτη. Και τα 66 τελευταία κέντρα την Τετάρτη, με τα οποία θα τελειώσει η πρώτη παράδοση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech”, εξήγησε ο στρατηγός Πέρνα.

Η πρώτη φάση αφορά περίπου τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Διευκρίνισε πως καμία παρτίδα εμβολίων δεν είχε “τοποθετηθεί από πριν” προτού δώσει την έγκρισή του ο ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων χθες βράδυ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει χθες βράδυ, μετά την επείγουσα έγκριση χρήσης του εμβολίου που έδωσαν οι υγειονομικές αρχές, πως οι πρώτοι εμβολιασμοί με αυτό το πρώτο εμβόλιο θα γίνονταν μέσα σε 24 ώρες, δηλαδή σήμερα.

Όμως η Pfizer γνωστοποίησε πως οι πρώτες παρτίδες δεν θα έφευγαν πριν από αύριο, Κυριακή, από το εργοστάσιό της στην πολιτεία Μίσιγκαν.

Ο FDA ενέκρινε το εμβόλιο της Pfizer / BioNTech τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής και έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει η Operation Warp, όπως ονόμασε η κυβέρνηση Τραμπ την επιχείρηση διανομής του εμβολίου.

Δεδομένου όμως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φροντίσει να κάνει… tweet και να αποκαλέσει τον Οργανισμό

πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποκαλούσε τον οργανισμό «μεγάλη αργή χελώνα». Όταν λίγο μετά ήρθε η έγκριση, πολλοί μίλησαν για πιέσεις.

Αυτό, όμως, το αρνείται ο επικεφαλής του FDA. Υποστηρίζει ότι για να εγκρίνει ο οργανισμός το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, δεν δέχτηκε πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα, πάντως, με την Washington Post, ο Λευκός Οίκος είχε καλέσει τον Στίβεν Χαν να ανακοινώσει την έγκριση την Παρασκευή αλλιώς να παραιτηθεί.

“Εργαστήκαμε γρήγορα λόγω της επιτακτικότητας που συνιστά αυτή η πανδημία, όχι λόγω οιασδήποτε εξωτερικής πίεσης”, δήλωσε ο επικεφαλής του FDA, Στίβεν Χαν, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Ο οργανισμός ενέκρινε Παρασκευή (11.12.2020), την επείγουσα χρήση του εμβολίου της συμμαχίας Pfizer/BioNTech, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα σε μια τεράστια επιμελητειακή επιχείρηση για τη διανομή του παντού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρώτος εμβολιασμός αναμένεται να γίνει σήμερα, υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να δίνει διευκρινίσεις. Λίγο πριν από το «πράσινο φως», Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τον FDA “μεγάλη αργή χελώνα” και τον είχε καλέσει στο Twitter να εγκρίνει το εμβόλιο “ΤΩΡΑ”.

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!