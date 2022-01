Τη δουλειά τους έχασαν δύο αστυνομικοί στις ΗΠΑ καθώς αποπέμφθηκαν από το Σώμα επειδή κυνηγούσαν… Πόκεμον αντί να ερευνήσουν τη ληστεία για την οποία τους κάλεσαν την ώρα της βάρδιάς τους.

Οι αστυνομικοί Λούις Λοτσάνο και Έρικ Μίτσελ από το Λος Άντζελες των ΗΠΑ, αναζητούσαν τα φανταστικά πλάσματα των Πόκεμον στους δρόμους, παίζοντας το ομώνυμο παιχνίδι στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως προκύπτει από δικόγραφα.

Οι συνομιλίες που τους… ενοχοποιούν, καταγράφηκαν μέσα στο αστυνομικό τους όχημα και αποκάλυψαν ότι είχαν δεχτεί κλήση για βοήθεια από ένα κατάστημα στο Λος Άντζελες, αλλά είχαν επιλέξει να συνεχίσουν το παιχνίδι τους και να μην απαντήσουν στο περιστατικό.

Μάλιστα, στα έγγραφα που αφορούν την αποπομπή τους, περιγράφεται ότι «ο αστυνομικός Μίτσελ ενημέρωσε τον Λοτσάνο ότι ο “Σνόρλαξ” είχε μόλις εμφανιστεί. Για τα επόμενα 20 λεπτά περίπου έχουν καταγραφεί να συζητούν για τα Πόκεμον καθώς οδηγούν σε διάφορες τοποθεσίες όπου τα εικονικά πλάσματα εμφανίζονται μέσω των κινητών τους τηλεφώνων».

