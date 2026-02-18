ΗΠΑ: Αυτοκίνητο εκτοξεύεται και καρφώνεται σε είσοδο σπιτιού στο Όρεγκον, σοκαριστικό βίντεο από κάμερα

Σοκαριστικές εικόνες από κάμερα ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο «εκτοξεύεται» στον αέρα και καταλήγει με σφοδρότητα πάνω σε σπίτι στο Όρεγκον των ΗΠΑ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στις Αρχές πως ο οδηγός κινούταν με ταχύτητα αρκετά μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη και οδηγούσε επικίνδυνα προτού χτυπήσει ένα ανάχωμα και το αυτοκίνητο καρφωθεί στο σπίτι μίας ανυποψίαστης οικογένειας στο Όρεγκον των ΗΠΑ.

WILD CRASH: Neighbors captured the terrifying moment a truck went airborne and slammed into a home. Police say the crash caused extensive damage, but miraculously, no one was seriously hurt. pic.twitter.com/6ImquTOkeq — Fox News (@FoxNews) February 18, 2026

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο κανείς από τους ενοίκους του σπιτιού δεν τραυματίστηκε.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον οδηγό του οχήματος αναίσθητο μέσα στο φορτηγό. Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.