ΗΠΑ: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης στο τουρνουά video game στη Φλόριντα – video

Ο 24χρονος ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ο δράστης της επίθεσης στο Τζάκσονβιλ. Σκότωσε δυο άλλους συμμετέχοντες στο τουρνουά video game Madden 19 NFL της Φλόριντα πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει. Τα κίνητρα που τον οδήγησαν στο μακελειό και την αυτοκτονία δεν έχουν, επισήμως, γίνει γνωστά. Υπάρχουν πληροφορίες πως άνοιξε πυρ γιατί είχε χάσει σε ένα παιχνίδι…

«Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που σκοτώθηκαν επιτόπου. Ο ένας από αυτούς ήταν ο ύποπτος, ο οποίος αυτοκτόνησε», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο σερίφης της Τζάκσονβιλ, ο Μάικ Γουίλιαμς, προσθέτοντας ότι 11 τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομεία. Δημοσιοποίησε επίσης την ταυτότητα του δράστη: ήταν ο Ντέιβιντ Κατζ, 24 ετών, από τη Βαλτιμόρη, τη μεγαλύτερη πόλη της Πολιτείας Μέριλαντ, στις βόρειες ΗΠΑ.

Single suspect is a white male. Pending confirmation, we believe the suspect is a 24-year-old, David Katz from Baltimore, MD. FBI is assisting us in Baltimore, MD. https://t.co/qBJvkaO7xT

Όλα έγιναν στις 13:34 (τοπική ώρα) της Κυριακής, στο συγκρότημα Landing, στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα και ενώ ήταν σε εξέλιξη το τουρνουά video game, το οποίο μάλιστα μεταδιδόταν και μέσω live streaming.

Η στιγμή της επίθεσης, μάλιστα, έχει καταγραφεί σε video. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το τουρνουά, στην μπλούζα ενός από τους συμμετέχοντες εμφανίζεται μια κόκκινη κουκίδα. Αμέσως μετά, ακούγονται οι πυροβολισμοί.

This is the moment shots were fired at a video game tournament in Jacksonville, Florida

The event was being live streamed on Twitch pic.twitter.com/5mab4XXMbo

— Edward Hardy (@EdwardTHardy) August 26, 2018