ΗΠΑ: Διαδηλωτές γιούχαραν τον αντιπρόεδρο Βανς για την παρουσία εθνοφρουρών στην Ουάσινγκτον – Η απάντησή του στα συνθήματα

Με αφορμή το σύνθημα «Ελευθερώστε την Ουάσινγκτον», ο Τζέι Ντι Βανς έδωσε τη δική του απάντηση λέγοντας «ς ελευθερώσουμε την Ουάσιγκτον, ώστε οι νέες οικογένειες να μπορούν να περπατούν και να αισθάνονται ασφαλείς»
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς / Φωτογραφία αρχείου / Maddie McGarvey/Pool via REUTERS

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δέχτηκε γιουραΐσματα και αποδοκιμασίες με συνθήματα όπως το «Ελευθερώστε την Ουάσινγκτον» κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησής του με στρατιώτες της Εθνοφρουράς στο σταθμό Union Station το απόγευμα της Τετάρτης (20.08.2025).

Καθώς μοίραζε χάμπουργκερ στους στρατιώτες που είχαν αποσταλεί την προηγούμενη εβδομάδα από τον Ντόναλντ Τραμπ, στο Shake Shack του σταθμού μαζί με τον υπουργό Άμυναςτων ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και τον αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, ο Τζέι Ντι Βανς, είπε στους στρατιώτες «εκτιμούμε όλα όσα κάνετε».

Και δήλωσε: «Επαναφέραμε την τάξη και το νόμο». Εν τω μεταξύ, ένα πλήθος διαδηλωτών διαμαρτυρόταν έξω.

Το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Ελευθερώστε την Ουάσινγκτον» και «Από την Ουάσινγκτον μέχρι την Παλαιστίνη, η κατοχή είναι έγκλημα». Κάποιοι φώναζαν επίσης βρισιές καθώς οι τρεις άνδρες έμπαιναν στο Union Station και συγκεντρώνονταν στο εστιατόριο, και συνέχισαν καθώς προσπαθούσαν να μιλήσουν στους δημοσιογράφους και τελικά έφυγαν.

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι στρατιώτες βρισκόταν στο σταθμό και όχι σε περιοχές της πόλης όπου τα ποσοστά εγκληματικότητας ήταν στατιστικά υψηλότερα, ο Βανς ισχυρίστηκε ότι ο σταθμός είχε κατακλυστεί από «αλήτες, τοξικομανείς, χρόνια άστεγους και ψυχικά ασθενείς» και ότι οι επισκέπτες δεν ένιωθαν ασφαλείς.

«Αυτό θα έπρεπε να είναι ένα μνημείο της αμερικανικής μεγαλοσύνης», είπε, προσθέτοντας αργότερα: «Δεν χρειάζεται να ζούμε έτσι».

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες, ο Βανς είπε: «Είναι κάπως παράξενο που έχουμε μια ομάδα ηλικιωμένων, κυρίως λευκών ανθρώπων, που διαμαρτύρονται για τις πολιτικές που προστατεύουν την ασφάλεια των πολιτών, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν νιώσει ποτέ κίνδυνο σε όλη τους τη ζωή».

Χρησιμοποιώντας τα συνθήματα των διαδηλωτών, πρόσθεσε: «Ας ελευθερώσουμε την Ουάσιγκτον, ώστε οι νέες οικογένειες να μπορούν να περπατούν και να αισθάνονται ασφαλείς. Αυτό είναι που προσπαθούμε να ελευθερώσουμε την Ουάσιγκτον».

Τα συναισθήματά του επαναλήφθηκαν από τον Μίλερ, ο οποίος υποτίμησε όσους είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν ως «τρελοί κομμουνιστές». «Θα αγνοήσουμε αυτούς τους ηλίθιους λευκούς χίπηδες που πρέπει να πάνε όλοι σπίτι τους να κοιμηθούν, γιατί είναι όλοι πάνω από 90 ετών, και θα επιστρέψουμε στο έργο μας να προστατεύουμε τον αμερικανικό λαό και τους πολίτες της Ουάσιγκτον», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος προχώρησε στην ομοσπονδιακή υπαγωγή του αστυνομικού τμήματος της πόλης και έδωσε εντολή στον Χέγκσεθ να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της εθνοφρουράς, ισχυριζόμενος ότι καταπολεμά το «έγκλημα, την αιματοχυσία, το χάος και την αθλιότητα» στην «άνομη» πρωτεύουσα της χώρας, παρά τη δραστική μείωση του ποσοστού εγκληματικότητας, με τα βίαια εγκλήματα να βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Εκτιμάται ότι 1.900 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσιγκτον. Περισσότεροι από τους μισούς προέρχονται από πολιτείες υπό τη διοίκηση των Ρεπουμπλικάνων, όπως η Λουιζιάνα και η Νότια Καρολίνα. Εκτός από το σταθμό Union Station, στρατιώτες έχουν εντοπιστεί κυρίως σε περιοχές του κέντρου της πόλης, όπως το National Mall και σταθμοί του μετρό.

