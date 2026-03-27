ΗΠΑ: Εξαντλείται το απόθεμα πυραύλων Tomahawk – Πάνω από 850 έχουν εκτοξευθεί εναντίον του Ιράν

«Καμπανάκι» κινδύνου έχει χτυπήσει στις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ αναφορικά με το απόθεμα πυραύλων cruise τύπου Tomahawk, λόγω του μεγάλου αριθμού που έχει χρησιμοποιηθεί για καταστροφικά πλήγματα εναντίον του Ιράν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο ρυθμός με τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει τους Tomahawk έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στο Πεντάγωνο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ήδη συζητήσεις για το απόθεμά τους, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφής χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Εξάλλου, δεν είναι μόνο οι πύραυλοι τύπου Tomahawk που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής, επειδή έχουν εκτοξευθεί πάνω από 850 βλήματα τέτοιου τύπου από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά παρόμοια προβλήματα έχουν προκύψει και σε άλλα πυρομαχικά.

Για τον λόγο αυτό, οι ΗΠΑ προχώρησαν ήδη σε απαραίτητες κινήσεις για να καλύψουν το «κενό» στο απόθεμα πυραύλων για τα αντιβαλλιστικά πυραυλικά συστήματα τύπου THAAD αλλά και για τους τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους τύπου PrSM.

Η εκτεταμένη χρήση πυραύλων αναχαίτισης από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου για την αντιμετώπιση των ιρανικών αντιποίνων εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος των αποθεμάτων αυτών των πολύ ακριβών όπλων.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε προχθές (25.03.2026) τον τετραπλασιασμό της παραγωγής ενός βασικού εξαρτήματος για το THAAD, ένα αντιβαλλιστικό πυραυλικό σύστημα μεγάλου υψομέτρου που θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα στον κόσμο και χρησιμοποιείται ευρέως τις τελευταίες εβδομάδες στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η συμφωνία με την Lockheed Martin και την BAE Systems αφορά κεφαλές ανίχνευσης πυραύλων. Στα τέλη Ιανουαρίου, η Lockheed Martin είχε ήδη ανακοινώσει την επιτάχυνση της παραγωγής THAAD από περίπου 100 σε περίπου 400 ετησίως μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σύναψε συμφωνία με την εταιρεία αυτή για την «επιτάχυνση» της παραγωγής των PrSM, ενός τακτικού βαλλιστικού πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μάχη εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για τον διάδοχο του ATACMS.