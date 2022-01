Όλοι οι άνθρωποι που κρατούνταν όμηροι σε συναγωγή στο Κόλεϊβιλ του Τέξας απελευθερώθηκαν με ασφάλεια μετά από 10 ώρες όταν ένας ένοπλος διέκοψε τη λειτουργία, που μεταδιδόταν απευθείας μέσω διαδικτύου.

Μέλη της Ομάδας Διάσωσης Ομήρων του FBI εισέβαλαν στη συναγωγή στο Τέξας για να απελευθερώσουν τους τρεις ανθρώπους που κρατούνταν ακόμα όμηροι. Ο ένοπλος είναι νεκρός, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Κόλεϊβιλ Μάικλ Μίλερ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο ένοπλος κρατούσε αρχικά τέσσερις ομήρους, μεταξύ των οποίων και τον ραβίνο, στη Συναγωγή Μπεθ Ίσραελ. Ένας εξ αυτών αφέθηκε ελεύθερος έξι ώρες αργότερα.

Τοπικοί δημοσιογράφοι είπα ότι άκουσαν εκρήξεις και πυροβολισμούς λίγο πριν ο κυβερνήτης του Τέξας Κρεγκ Άμποτ ανακοινώσει τη λήξη της ομηρίας. «Οι προσευχές εισακούστηκαν. Όλοι οι όμηροι είναι εν ζωή και ασφαλείς», έγραψε ο Άμποτ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Footage of the hostages running out of #BethIsraelSynagogue as the FBI deploys flash bangs and kills the terrorist hostage taker! #colleyville #ColleyvilleSynagogue #Texas #SWAT pic.twitter.com/gx2Yez2t7R