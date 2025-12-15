Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ: Ελεύθερος ο 24χρονος που συνελήφθη για την φονική επίθεση στο πανεπιστήμιο – Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό

Πώς ο δράστης προκάλεσε το αιματοκύλισμα στο γνωστό πανεπιστήμιο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας τραυματίας
Marc Vasconcellos
Marc Vasconcellos/USA Today Network via REUTERS

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό του δράστη που προκάλεσε την ένοπλη επίθεση με τους 2 νεκρούς και τους 9 τραυματίες, στο πανεπιστήμιο του Μπράουν. Τα ξημερώματα της Κυριακής (14.12.2025) οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 24χρονο και λίγες ώρες μετά τον άφησαν ελεύθερο.

Από την έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως εν τέλει δεν είναι το πρόσωπο που αναζητούν για την ένοπλη επίθεση στο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ και έτσι συνεχίζουν να ψάχνουν τον δολοφόνο των φοιτητών. Κατά την έφοδο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμενε, οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πού βρισκόταν τις προηγούμενες ώρες και εκείνος απάντησε ότι δεν είχε φύγει από το σημείο.

Ο ένοπλος δράστης τράπηκε σε φυγή αφού άνοιξε πυρ στην αίθουσα διδασκαλίας, καθώς οι φοιτητές έδιναν εξετάσεις.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο που δείχνει έναν άνδρα ντυμένο με μαύρα ρούχα να περπατά κοντά στο κτίριο αυτό. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς Τίμοθι Ο’ Χάρα πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα.

«Αυτή είναι μια μέρα που κανείς εύχεται να μην συμβεί ποτέ, αλλά συνέβη», δήλωσε η πρύτανης του Μπράουν, η Κριστίνα Πάξσον.

Η ένοπλη επίθεση έγινε το απόγευμα του Σαββάτου μέσα σε αίθουσα του Holley Engineering Building, στο ανατολικό τμήμα της πανεπιστημιούπολης του Μπράουν. Δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 9 τραυματίστηκαν. Ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, δήλωσε ότι κάποιοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και ένας ακόμη έχει λάβει εξιτήριο.

Η πρόεδρος του πανεπιστημίου, Κριστίνα Πάξον, τόνισε ότι όλα τα θύματα είναι φοιτητές, ενώ σε ανακοίνωση την Κυριακή πρόσθεσε ότι τμήματα της πανεπιστημιούπολης παραμένουν αποκλεισμένα όσο συνεχίζονται οι έρευνες.

Σε βίντεο που τραβήχτηκαν τη στιγμή της επίθεσης φαίνονται οι στιγμές τρόπου που έζησαν οι φοιτητές. Οι πυροβολισμοί που ακούγονταν από όλο ο συγκρότημα είχαν παγώσει το αίμα των νεαρών.

Έτρεχαν, ούρλιαζαν και έκλαιγαν ζητώντας βοήθεια.

Περίπου 2.000 φοιτητές μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους στη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο δράστης άρχισε να πυροβολεί κοντά στο κτήριο «Barus & Holley», όπου εκείνη την ώρα διεξάγονταν εξετάσεις. Άμεσα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς φοιτητές και προσωπικό, με σαφείς οδηγίες.

«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας».

Το πανεπιστήμιο Μπράουν αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

