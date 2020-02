Πανικός επικράτησε στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ όταν τα ξημερώματα σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς σε μπαρ με συνέπεια ένα άτομο να χάσει τη ζωή του.

Εκτός τον νεκρό, τέσσερα άτομα ακόμα δύο άνδρες και δύο γυναίκες τραυματίστηκαν με την κατάστασή τους να παραμένει άγνωστη.

Ο δράστης της επίθεσης αναζητείται από την αστυνομία την ώρα που παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια της τραγωδίας. Στην περιοχή που έπεσαν οι πυροβολισμοί έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.

Franklin Avenue in Hartford is back open. Part of Brown St is still closed as police continue to investigate shooting that left 4 hurt, 1 dead pic.twitter.com/s8cOyIHupG