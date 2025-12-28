ΗΠΑ: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά μετά από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο νότιο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, την Κυριακή (28.12.2025).

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα στο Χάμοντον του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ενημέρωσε το Straight Arrow News ότι η σύγκρουση συνέβη γύρω στις 12:25 μ.μ. (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την FAA, μόνο οι πιλότοι των αεροσκαφών βρίσκονταν μέσα σε κάθε ελικόπτερο. Εκτός από τον ένα νεκρό, το άλλο άτομο μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο με τραύματα που είναι κρίσιμα για τη ζωή του.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών θα διερευνήσει το δυστύχημα και θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.

Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος έδειχνε ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται γρήγορα προς το έδαφος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Hammonton ανέφερε στα social media ότι βρίσκεται στο σημείο της σύγκρουσης και ότι συνιστάται η αποφυγή της περιοχής.

Το Straight Arrow News μίλησε με αυτόπτες μάρτυρες που είδαν επίσης πολλά ασθενοφόρα να σπεύδουν στον τόπο του ατυχήματος.