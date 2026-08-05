Επίθεση στο Λονδίνο: Ελικόπτερο στην επιχείρηση για τους τέσσερις τραυματίες – Ψαλίδι φέρεται να χρησιμοποίησε η 47χρονη

Τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (05.08.2026) σε επίθεση στο κέντρο του Λονδίνου, κοντά στο Κόβεντ Γκάρντεν. Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ψαλίδι, ενώ για το περιστατικό συνελήφθη μία γυναίκα, με τις Αρχές να εξετάζουν ως βασική παράμετρο ζητήματα που συνδέονται με την ψυχική της υγεία.

Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Έντελ, στο κέντρο του Λονδίνου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο ένα ψαλίδι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ η 47χρονη συνελήφθη για κατοχή επικίνδυνου όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών και παραμένει υπό κράτηση.

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Οι τραυματίες και η κινητοποίηση των Αρχών

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου, τα θύματα είναι τέσσερις άνδρες ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, μεταφέρθηκαν κατά προτεραιότητα σε εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα, διασώστες ταχείας επέμβασης, αξιωματικός διαχείρισης συμβάντων, αλλά και το εναέριο ασθενοφόρο του Λονδίνου, το οποίο προσγειώθηκε στην περιοχή, σε μία επιχείρηση που καταγράφηκε και σε βίντεο.

A 47-year-old woman has been arrested after four men were stabbed in Covent Garden in central London, the Metropolitan Police said.



The London Air Ambulance, which landed in Trafalgar Square, was part of the emergency response ➡️ https://t.co/LGFjWJ8pmd pic.twitter.com/P4ee50rO4m — BBC London (@BBCLondonNews) August 5, 2026

«Δεν πρόκειται για τρομοκρατία»

Τις πρώτες στιγμές μετά την επίθεση εξεταζόταν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Ωστόσο, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό αποδίδεται σε λόγους που σχετίζονται με την ψυχική υγεία της συλληφθείσας.

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Η 47χρονη παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.

🚨🇬🇧 Meanwhile today in London



Reports of another mass stabbing in Central London.



A Woman has been arrested.



Sadiq Kahn will call this misinformation. pic.twitter.com/qMYoyqwlB5 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 5, 2026

Stabbing in central London Covent Garden 4 people rushed to hospital pic.twitter.com/2KKMXfCi8y — Zonjy (@zonjy_) August 5, 2026

Η μαρτυρία αυτόπτη

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Άρτζαν Γκιόργκα, εργαζόμενος σε εστιατόριο της περιοχής, δήλωσε ότι η γυναίκα ήταν γνωστή στους καταστηματάρχες, καθώς κυκλοφορούσε συχνά στον δρόμο και ζητούσε βοήθεια.

«Τη βλέπω συνέχεια. Είναι άστεγη. Περπατάει πάνω-κάτω ζητώντας βοήθεια και πηγαίνει στην εκκλησία που βρίσκεται στο πάνω μέρος του δρόμου. Είδαμε μια μεγάλη αναστάτωση. Ο κόσμος έτρεχε να απομακρυνθεί. Ήταν εντελώς τυχαίο, επέλεγε τυχαίους ανθρώπους. Ξαφνικά άρχισε να τους μαχαιρώνει», ανέφερε, περιγράφοντας τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν στο πολυσύχναστο σημείο του κεντρικού Λονδίνου.