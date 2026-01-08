Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι – Δυο νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος κατάφερε να διαφύγει από τον χώρο της επίθεσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του
Η εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σε χώρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Σολτ Λέικ Σίτι, στην πολιτεία της Γιούτα.

Την είδηση για την επίθεση στην εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμε να επίσημες πηγές της αστυνομίας.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης ή την ταυτότητα του δράστη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Σολτ Λέικ Σίτι, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ άτομα, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους παρά τις προσπάθειες των διασωστών.

 

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος κατάφερε να διαφύγει από τον χώρο της επίθεσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή για λόγους ασφαλείας, έως ότου ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες και αποκατασταθεί πλήρως η τάξη.

Κόσμος
