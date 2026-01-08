ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι – Δυο νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σε χώρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Σολτ Λέικ Σίτι, στην πολιτεία της Γιούτα.

Την είδηση για την επίθεση στην εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμε να επίσημες πηγές της αστυνομίας.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης ή την ταυτότητα του δράστη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας του Σολτ Λέικ Σίτι, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ άτομα, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους παρά τις προσπάθειες των διασωστών.

8 people shot total, with 2 dead and several injured (including 3 in critical condition). The shooting occurred during a funeral service at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints meetinghouse near 600-660/650/700 N Redwood Road near Salt Lake City.

BREAKING: Heavy Police Response Near Church in Salt Lake City Amid Reports of Shooting



A large police presence has been reported near a church on Redwood Road in Salt Lake City, Utah, following local media reports of a possible shooting incident.



This is a developing story. pic.twitter.com/RgW0VEBweO — NOVEXA (@Novexa24) January 8, 2026

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος κατάφερε να διαφύγει από τον χώρο της επίθεσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

#Update #Shoøting #SaltLakeCity 660 North Redwood Rd. SLC Police and multiple agencies from around the Salt Lake Valley responded to reports of a #shoøting at an #LDSChurch. There was a funeral and an altercation took place then #shøts were fired. Officials have confirmed at… pic.twitter.com/hYgOLglEKJ — SLCScanner (@SLCScanner) January 8, 2026

Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή για λόγους ασφαλείας, έως ότου ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες και αποκατασταθεί πλήρως η τάξη.