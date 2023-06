Τεράστιοι ανεμοστρόβιλοι ισοπέδωσαν την πόλη Πέριτον στο Τέξας των ΗΠΑ και άλλες πόλεις της πολιτείας και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων, τον τραυματισμό περισσότερων από 100 και τεράστιες καταστροφές,

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της πόλης του Τέξας στις ΗΠΑ, τον KVII, υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν τουλάχιστον τριάντα τροχόσπιτα από το χτύπημα των ανεμοστρόβιλων, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να διασώσουν πολλά θύματα.

Η ίδια πηγή έκανε λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και 75 τραυματίες, επικαλούμενη τα πρώτα στοιχεία που έδωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της πόλης Πέριτον, ο Πολ Ντάτσερ.

Λίγο μετά όμως, τα ΜΜΕ των ΗΠΑ ανέφεραν ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 3 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100.

