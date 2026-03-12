Κόσμος

ΗΠΑ: Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford – Τραυματίες δύο ναύτες

Όπως ανακοίνωσε ο στρατός των ΗΠΑ, δεν συνδέεται με το Ιράν η φωτιά
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», το μεγαλύτερο στον κόσμο, στα νερά του κόλπου της Σούδας
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», το μεγαλύτερο στον κόσμο, στα νερά του κόλπου της Σούδας

Ολοένα και κλιμακώνεται η κρίση στην Μέση Ανατολή με τα πλήγματα από το Ιράν να πραγματοποιεί χτυπήματα τόσο σε χώρες όπως το Ντουμπάι, τα Εμιράτα και το Κουβέιτ, που δεν έχουν άμεση εμπλοκή με τον πόλεμο, όσο και όπως είναι φυσικό σε στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που ξεκίνησαν την επίθεση που μετράει ήδη 13 ημέρες.

Οι επιθέσεις όπως είναι φυσικό έχουν κάνει στόχους τόσο πλοία του Ιράν με τις ΗΠΑ να τονίζουν ότι έχουν καταστρέψει πάνω από 60 πολεμικά πλοία της Τεχεράνης, όμως η φωτιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με αντίποινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, η οποία δεν συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Δύο ναύτες λαμβάνουν ιατρική βοήθεια για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή.

«Δεν προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο πρόωσης του πλοίου, το οποίο παραμένει πλήρως λειτουργικό», πρόσθεσε ο στρατός.

Το αεροπλανοφόρο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και επί του παρόντος βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

