ΗΠΑ: Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford – Τραυματίες δύο ναύτες

Ολοένα και κλιμακώνεται η κρίση στην Μέση Ανατολή με τα πλήγματα από το Ιράν να πραγματοποιεί χτυπήματα τόσο σε χώρες όπως το Ντουμπάι, τα Εμιράτα και το Κουβέιτ, που δεν έχουν άμεση εμπλοκή με τον πόλεμο, όσο και όπως είναι φυσικό σε στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που ξεκίνησαν την επίθεση που μετράει ήδη 13 ημέρες.

Οι επιθέσεις όπως είναι φυσικό έχουν κάνει στόχους τόσο πλοία του Ιράν με τις ΗΠΑ να τονίζουν ότι έχουν καταστρέψει πάνω από 60 πολεμικά πλοία της Τεχεράνης, όμως η φωτιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με αντίποινα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, η οποία δεν συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

On March 12, USS Gerald R. Ford (CVN 78) experienced a fire that originated in the ship’s main laundry spaces. The cause of the fire was not combat-related and is contained.



There is no damage to the ship’s propulsion plant, and the aircraft carrier remains fully operational.… — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) March 12, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Δύο ναύτες λαμβάνουν ιατρική βοήθεια για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή.

«Δεν προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο πρόωσης του πλοίου, το οποίο παραμένει πλήρως λειτουργικό», πρόσθεσε ο στρατός.

Το αεροπλανοφόρο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και επί του παρόντος βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.