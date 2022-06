Το τρένο πήγαινε από το Σικάγο στο Λος Άντζελες όταν εκτροχιάστηκε στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, με πολλούς τρομοκρατημένους επιβάτες να το εγκαταλείπουν από τα σπασμένα παράθυρα!

Σύμφωνα με την dailymail, έχουν αναφερθεί πολλοί τραυματισμού ενώ ήδη κυκλοφορούν σοκαριστικές εικόνες από το ατύχημα στο Twitter.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Multiple people are feared dead after Amtrak train derails in Missouri https://t.co/NcQtHa7pkO

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Breaking: Injuries reported after Amtrak train derails in Mendon, Missouri. Over 200 people were on board the train. (Image via @cloudmarooned) pic.twitter.com/TzvGaduWRk