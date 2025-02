ΗΠΑ: Γιγαντιαία επιχείρηση για μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις αεροδιαστημικής εταιρείας στην Πενσιλβάνια

Τα σχολεία έκλεισαν και οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να μείνουν στο χώρο του σπιτιού τους, σήμερα Τρίτη (18.02.2025), μετά από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις μιας αεροδιαστημικής εταιρείας, σε μια πόλη βόρεια της Φιλαδέλφειας στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Η φωτιά ξέσπασε στην SPS Technologies στο Jenkintown στην Πενσιλβάνια γύρω στις 9:30 μ.μ. τη Δευτέρα και μάρτυρες ανέφεραν ότι πριν την γιγαντιαία φωτιά, προηγήθηκε έκρηξη. Το κτίριο εκκενώθηκε, όλοι οι εργαζόμενοι καταγράφηκαν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η SPS Technologies είναι ο παγκόσμιος προμηθευτής μιας σειράς αεροδιαστημικών αντικειμένων και εξαρτημάτων ακριβείας, σύμφωνα με το ABC.

Οι σχολικές περιφέρειες Abington και Jenkintown και όλα τα ιδιωτικά και ενοριακά σχολεία ήταν κλειστά την Τρίτη.

Η εντολή να πάνε οι κάτοικοι σε καταφύγιο έως ότου τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, πάρθηκε καθώς ο καπνός που έβγαινε από την φωτιά, ήταν τοξικός και σε ακτίνα 2χλμ έπρεπε να μην περάσει άνθρωπος.

Pennsylvania firefighters responding to massive fires at SPS Technologies building in Abington Township. SPS is a top developer, manufacturer & worldwide supplier of a wide range of aerospace fasteners & precision parts.pic.twitter.com/LgJ2ynzubD