Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης και δολοφονίας της 22χρονης Γκάμπι Πετίτο, η υπόθεση της οποίας δεν έχει συγκλονίσει μόνο τις ΗΠΑ αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον 23χρονο αρραβωνιαστικό της, Μπράιαν Λόντρι, ο οποίος αναζητείται εδώ και μέρες και είναι ο νο1 ύποπτος στην υπόθεση.

Το ένταλμα σύλληψης του FBI, το οποίο εκδόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, αφορά την παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας που ανήκε στην Γκάμπι Πετίτο. Ο Μπράιαν Λόντρι, όπως αναφέρει το ένταλμα, αναζητείται για «χρήση μη εξουσιοδοτημένης συσκευής πρόσβασης» που σχετίζεται με τις δραστηριότητές του μεταξύ 30 Αυγούστου και 1ης Σεπτεμβρίου, μετά την ανθρωποκτονία της 22χρονης αρραβωνιαστικιάς του.

Η δήλωση από το γραφείο του FBI στο Ντένβερ κυκλοφόρησε σήμερα, Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου. «Προτρέπουμε άτομα που γνωρίζουν τον ρόλο του κ. Λόντρι σε αυτό το θέμα ή την τρέχουσα τοποθεσία του να επικοινωνήσουν με το FBI» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

On September 22, 2021, the U.S. District Court of Wyoming issued a federal arrest warrant for Brian Christopher Laundrie pursuant to a Federal Grand Jury indictment related to Mr. Laundrie’s activities following the death of Gabrielle Petito. pic.twitter.com/SSrBVbAeBs

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή η Γκάμπι Πετίτο ήταν η 27η Αυγούστου όταν ένα ζευγάρι την είδε σε εστιατόριο του Γουαϊόμινγκ. Ο 23χρονος αρραβωνιαστικός της, Μπράιαν Λόντρι, δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 14 Σεπτεμβρίου που έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς του στο Νορθ Πορτ στη Φλόριντα, λέγοντας ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει μόνος του στην περιοχή του κοντινού Καταφυγίου Κάρλτον. Επίσης, ο 23χρονος είχε αρνηθεί να συνεργαστεί με τις αρχές στην υπόθεση εξαφάνισης της αρραβωνιαστικιάς του πριν χαθούν τα ίχνη του.

«Όπως αντιλαμβάνομαι το ένταλμα σύλληψης για τον Μπράιαν Λόντρι σχετίζεται με κινήσεις που έκανε μετά τον θάνατο της Γκάμπι Πετίτο και όχι με το ακριβές έγκλημα. Το FBI επικεντρώνεται στον εντοπισμό του Μπράιαν και όταν αυτό συμβεί θα αποκαλυφθούν οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης δίωξης» δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του Λόντρι, μιλώντας στο FOX News.

Η 22χρονη Γκαμπριέλ Πετίτο είχε φύγει τον Ιούλιο μαζί με τον 23χρονο αρραβωνιαστικό της Μπράιαν Λόντρι και θα έκαναν ένα road trip. Το ζευγάρι ξεκίνησε με ένα βανάκι από τη Νέα Υόρκη και υποτίθεται ότι σε διάρκεια τεσσάρων μηνών θα έκαναν 4 σταθμούς.

O 23χρονος Μπράιαν Λόντρι επέστρεψε όμως μόνος του την 1η Σεπτεμβρίου στο σπίτι τους στη Φλόριντα. Η οικογένεια της 22χρονης Γκαμπριέλ Πετίτο ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή της στις 11 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι δεν έχει νέα της από τα τέλη Αυγούστου.

Την περασμένη Τρίτη, το FBI επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα που είχαν εντοπιστεί στο εθνικό πάρκο Grand Teton ανήκαν στην 22χρονη Γκάμπι Πετίτο και ότι η άτυχη κοπέλα είχε πέσει θύμα δολοφονίας. Οι Αρχές χαρακτήρισαν τον Μπράιαν Λάντρι, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται, ως «άτομο ενδιαφέροντος» και έκαναν έρευνες στο σπίτι του στη Φλόριντα.

A federal arrest warrant was unsealed on Thursday in Wyoming for Brian Laundrie, the fiancé of Gabby Petito, charging him with debit card fraud as the authorities continued to search for him as a “person of interest” in the killing of Petito. https://t.co/YpkODBFwga