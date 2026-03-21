ΗΠΑ: Γυναίκα στην Τζόρτζια κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξαιτίας του νόμου που απαγορεύει τις αμβλώσεις

Τρία χρόνια έχουν περάσει από την απόφαση “βόμβα” πολλών Πολιτειών στις ΗΠΑ για το δικαίωμα στην άμβλωση. Η πολιτεία της Τζόρτζια ήτανε μία από αυτές που κατήργησαν το δικαίωμα στην άμβλωση και έτσι μια 31χρονη γυναίκα κατηγορείται για ανθρωποκτονία, αφού χρησιμοποίησε χάπια άμβλωσης και γέννησε ένα πρόωρο βρέφος το οποίο πέθανε έπειτα από λίγη ώρα, σύμφωνα με δικαστικά και αστυνομικά έγγραφα.

Στην Τζόρτζια των ΗΠΑ οι αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης, όταν συχνά πολλές γυναίκες αγνοούν ότι είναι έγκυες, απαγορεύονται, με εξαίρεση «ιατρικές έκτακτες καταστάσεις» ή στην περίπτωση που η εγκυμοσύνη θεωρείται «ιατρικά άσκοπη», δηλαδή όταν το έμβρυο δεν έχει πιθανότητες επιβίωσης.

Η Αλέξια Μουρ συνελήφθη, της απαγγέλθηκαν κατηγορίες και τέθηκε υπό κράτηση νωρίτερα τον Μάρτιο στην κομητεία Κάμντεν της Τζόρτζια, κοντά στα σύνορα με τη Φλόριντα, για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Αν και άλλες πολιτείες έχουν προσπαθήσει να διώξουν ποινικά γυναίκες που έκαναν άμβλωση, είναι σπάνιο να τους απαγγέλλονται κατηγορίες για ανθρωποκτονία, όπως έγινε στην περίπτωση της Μουρ. Τώρα εναπόκειται στους εισαγγελείς της Τζόρτζια να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν με τη δίωξη.

Η Μουρ, βετεράνος του αμερικανικού στρατού και μητέρα δύο παιδιών, βρισκόταν στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της όταν στις 30 Δεκεμβρίου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα νοσοκομείου στην πόλη Κίνγκσλαντ με ισχυρούς πόνους. Ενημέρωσε η ίδια τους γιατρούς ότι είχε πάρει μισοπροστόλη, ένα σκεύασμα που χρησιμοποιείται για να προκαλέσει άμβλωση, και το οπιοειδές αναλγητικό οξυκωδόνη.

Η Μουρ γέννησε ένα πρόωρο βρέφος στο οποίο εντοπίστηκε «καρδιακή λειτουργία», όμως πέθανε περίπου μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με τα έγγραφα της αστυνομίας, όπως ανέφεραν η Washington Post και το CBS News.

Στην αναφορά της αστυνομίας δεν αναφέρεται η εβδομάδα της κύησης της Μουρ, αλλά η Washington Post επεσήμανε ότι βρισκόταν μεταξύ της 22ης και της 24ης εβδομάδας.

Η Ντέινα Σούσμαν, αντιπρόεδρος της οργάνωσης Pregnancy Justice, δήλωσε ότι η νομοθεσία της Τζόρτζια «δεν προβλέπει την απαγγελία κατηγοριών για ανθρωποκτονία εις βάρος κάποιου προσώπου που υποβάλλεται σε άμβλωση», ενώ πρόσθεσε ότι «η αυτοδιαχείριση μιας άμβλωσης δεν αποτελεί εγκληματική ενέργεια στη Τζόρτζια».

Μετά το 2022 και την ανατροπή από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προηγούμενης απόφασής του που προστάτευε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, πολλές πολιτείες έχουν απαγορεύσει ή περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση των γυναικών στην εκούσια διακοπή της κύησης.