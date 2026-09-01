Κόσμος

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το εντυπωσιακό βίντεο της Rafael για τον ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο

Η ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael γιορτάζει την ιστορική επέκταση της αμυντικής συνεργασίας Ισραήλ και Ελλάδας
Το εντυπωσιακό βίντεο της Rafael για τον ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο
Το εντυπωσιακό βίντεο της Rafael για τον ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο / Rafael
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Με αφορμή τη συμφωνία και τις υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» πάνω από την Ελλάδα που έπεσαν τη Δευτέρα (31.08.2026) για τον ελληνικό θόλο, η ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael γιορτάζει αυτή την ιστορική επέκταση της αμυντικής συνεργασίας Ισραήλ και Ελλάδας.

Η ισραηλινή Rafael ανέβασε ένα κινηματογραφικό βίντεο διάρκειας 77 δευτερολέπτων για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και την συνεργασία Ισραήλ – Ελλάδας.

Στο βίντεο που έφτιαξε η ισραηλινή εταιρεία, με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Δαυίδ, μυθικός ήρωας της ισραηλινής παράδοσης, χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική του σφεντόνα για να προστατέψει τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Αγάλματα, δραματικές εικόνες και μυθολογικοί συμβολισμοί συνδυάζονται με σύγχρονα συστήματα αεράμυνας, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το νέο σύστημα αεράμυνας της Ελλάδας.

Είναι χαρακτηριστική η εμφάνισή του που παραπέμπει σε αρχαιοελληνικό άγαλμα ή και τον Δαυίδ του αναγεννησιακού γλύπτη Μιχαήλ Άγγελου, προφανής συμβολισμός για τη συμφωνία με την Ελλάδα.

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