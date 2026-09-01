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Ινδία: Εργαζόμενος σε βενζινάδικο σκοτώθηκε όταν έσπασε η σωλήνα ανεφοδιασμού

Η οικογένεια του απαιτεί αποζημίωση υποστηρίζοντας ότι ήταν ο άτυχος 24χρονος ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος
Εργαζόμενος στην Ινδία σε βενζινάδικο σκοτώθηκε όταν έσπασε η σωλήνα ανεφοδιασμού
Εργαζόμενος στην Ινδία σε βενζινάδικο σκοτώθηκε όταν έσπασε η σωλήνα ανεφοδιασμού / Χ
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Τραγικό δυστύχημα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία όταν ένας 24χρονος εργαζόμενος κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού αυτοκινήτου με υγραέριο, η σωλήνα με το αέριο έσπασε και το ακροφύσιο τον χτύπησε στο κεφάλι και έχασε τη ζωή του.

Ο Τουσάρ Καμρί εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια στο πρατήριο καυσίμων στην Ινδία όταν σημειώθηκε το δυστύχημα την περασμένη Πέμπτη (27.08.2026), σύμφωνα με τους Times of India.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας ο 24χρονος ήταν στο πρατήριο μαζί με άλλα άτομα όταν έσπασε η σωλήνα.

Αν και ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

https://twitter.com/SanjuKu79832010/status/2094473206266736833?s=20

Η οικογένεια του απαιτεί αποζημίωση υποστηρίζοντας ότι ήταν ο άτυχος 24χρονος ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος.

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