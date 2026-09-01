Ινδία: Εργαζόμενος σε βενζινάδικο σκοτώθηκε όταν έσπασε η σωλήνα ανεφοδιασμού

Τραγικό δυστύχημα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία όταν ένας 24χρονος εργαζόμενος κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού αυτοκινήτου με υγραέριο, η σωλήνα με το αέριο έσπασε και το ακροφύσιο τον χτύπησε στο κεφάλι και έχασε τη ζωή του.

Ο Τουσάρ Καμρί εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια στο πρατήριο καυσίμων στην Ινδία όταν σημειώθηκε το δυστύχημα την περασμένη Πέμπτη (27.08.2026), σύμφωνα με τους Times of India.

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Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας ο 24χρονος ήταν στο πρατήριο μαζί με άλλα άτομα όταν έσπασε η σωλήνα.

Αν και ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

https://twitter.com/SanjuKu79832010/status/2094473206266736833?s=20

Η οικογένεια του απαιτεί αποζημίωση υποστηρίζοντας ότι ήταν ο άτυχος 24χρονος ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος.