«Δικαίωση» για τον ράπερ Τούπακ Σακούρ 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του – Ένοχος ο «Keffe D»

Έπειτα από σχεδόν τρεις ώρες διαβουλεύσεων, οι 12 ένορκοι έκριναν ομόφωνα ένοχο τον Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις για τη δολοφονία του εμβληματικού ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996.

Η απόφαση για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ κρίθηκε από δικαστήριο του Λας Βέγκας και έτσι έκλεισε μία υπόθεση που παρέμενε άλυτη για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 12 ένορκοι αποφάσισαν ομόφωνα ότι ο Ντέιβις είναι ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού με χρήση όπλου, έπειτα από σχεδόν τρεις ώρες διαβουλεύσεων. Η συγκεκριμένη καταδίκη επισύρει πιθανή ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο ίδιος είχε δηλώσει αθώος στις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί στην κομητεία Κλαρκ της Νεβάδα. Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ωστόσο, δήλωσε στον δικαστή ότι «σκοπεύει να ασκήσει έφεση».

Η απόφαση προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αρκετοί παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε δάκρυα και αγκάλιασαν έναν από τους εισαγγελείς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντέιβις κατηγορήθηκε ότι ηγήθηκε ομάδας ανδρών που σχεδίασε και πραγματοποίησε τη δολοφονία του 25χρονου Τούπακ Σακούρ, ως αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του.

Ο Τούπακ Σακούρ, ένας από τους πιο εμπορικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της rap, δολοφονήθηκε στο Λας Βέγκας το 1996. Τη στιγμή της επίθεσης επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με τον συνιδρυτή της Death Row Records, Marion «Suge» Knight.

Οι αρχές είχαν στρέψει εδώ και χρόνια το ενδιαφέρον τους στον Ντέιβις, χωρίς όμως να διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την απαγγελία κατηγοριών. Ο ίδιος είχε αναφερθεί δημόσια στην υπόθεση, υποστηρίζοντας σε συνεντεύξεις και σε βιβλίο που συνέγραψε ότι βρισκόταν στο λευκό Cadillac από το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πυροβολισμοί και ότι είχε προμηθεύσει το όπλο.

Παράλληλα, είχε αρνηθεί ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον Σακούρ.

Οι δηλώσεις του αποτέλεσαν σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη της έρευνας. Το 2023, οι αρχές του Λας Βέγκας προχώρησαν στη σύλληψή του και του απήγγειλαν κατηγορίες για τη δολοφονία, οδηγώντας τελικά την υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης.