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Ουκρανία: Στους 7 οι νεκροί από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Φωτιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας

«Μαζική» ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στο Κίεβο και στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας
Aποθήκη που χτυπήθηκε από ρωσική επιδρομή με drones, εν μέσω ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, στην περιοχή του Κιέβου
Aποθήκη που χτυπήθηκε από ρωσική επιδρομή με drones, εν μέσω ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, στην περιοχή του Κιέβου / REUTERS/Alina Smutko
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Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία εναντίον σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο το βράδυ της Δευτέρας (31.07.2026), ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ουκρανικών σιδηροδρόμων Ολεκσάντρ Περτσόφσκι.

Στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και την Οδησσό, καθώς και στις περιοχές που περιβάλλουν αυτές τις πόλεις, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Το βαλλιστικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, οι έξι από τους οποίους ήταν εργαζόμενοί μας. Ένας συνάδελφος βρίσκεται στο νοσοκομείο τραυματισμένος», έγραψε ο Περτσόφσκι στο Facebook, κάνοντας επίσης λόγο για «σημαντικές ζημιές».

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν πως άκουσαν όχι λιγότερες από δέκα ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις κι είδαν λάμψεις στους αιθέρες της πόλης, έπειτα από συναγερμό της πολεμικής αεροπορίας ενόψει αεροπορικής επιδρομής.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση του εχθρού εναντίον της πρωτεύουσας» και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε «μαζική επίθεση με πυραύλους και drones μάχης», στοχοποιώντας «εσκεμμένα» τόσο «πολιτικές υποδομές», όσο και «πολυκατοικίες».

Η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας του Κιέβου ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σε επίθεση εναντίον εταιρείας στην Μπορίσπιλ, ανατολικά της πρωτεύουσας. Στην ίδια πόλη, χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί.

Φωτιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας εξαιτίας επιδρομής drones

Φωτιά ξέσπασε στο σημαντικό ρωσικό λιμάνι Ουστ Λούγκα, στον κόλπο της Φινλανδίας, που έγινε στόχος επιδρομής drones, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (01.09.2026) ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ Αλεξάντερ Ντραζντένκα μέσω Telegram, προσθέτοντας πως «οι προσπάθειες απώθησης της επίθεσης συνεχίζονται».

Το λιμάνι, υποδομή καίριας σημασίας για τις ρωσικές εξαγωγές λιπασμάτων, πετρελαίου και άνθρακα, έγινε επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιδρομών τους τελευταίους μήνες. Νωρίτερα, αναφέρθηκε σε κατάρριψη 44 drones.

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