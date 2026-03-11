Κόσμος

ΗΠΑ-Ισραήλ: Βομβάρδισαν το data center κρατικής τράπεζας στο Ιράν

Οι επιθέσεις σε αυτού του είδους τις υποδομές μπορεί να προκαλέσουν ευρύτερη κοινωνική αναστάτωση σε μια χώρα που είναι στο μέσο ενός πολέμου και να αυξήσουν την πίεση στην ηγεσία της
A woman uses an ATM machine at a branch of the Bank Melli Iran, at the Grand Bazaar of Tehran, Iran, Wednesday, June 10, 2020. Iranian authorities said Friday, June 10, 2022, they have arrested 13 burglars who cut into the vault of a Tehran state bank from a neighboring building and stole 168 safe deposit boxes. The bank is located near Tehran University on Enqelab-e-Eslami, Islamic Revolution, street. (AP Photo/Vahid Salemi)
ΑΤΜ σε τράπεζα στο Ιράν / AP

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μέσω των συνεχόμενων επιθέσεων σε βασικούς δομείς και τομείς του ιρανικού καθεστώτος προσπαθούν το πιέσουν.

Στόχος αυτή τη φορά των ΗΠΑ και Ισραήλ ήταν σήμερα (11.03.2026) νωρίς το πρωί στην Τεχεράνη, το data center της κρατικής τράπεζας του Ιράν Sepah που χτυπήθηκε.

Πρόκειται για το τραπεζικό ίδρυμα που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για την καταβολή των μισθών στα στελέχη του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με την Jerusalem Post που επικαλείται την αντικαθεστωτική εφημερίδα Iran International.

Η επίθεση έλαβε χώρα ενώ η τράπεζα επεξεργαζόταν τις πληρωμές των μισθών του στρατού, πρόσθεσε το μέσο ενημέρωσης. Η διακοπή λειτουργίας θα εμποδίσει την τράπεζα να καταβάλει μισθούς για ένα διάστημα και θα την αναγκάσει να βρει εναλλακτικές λύσεις.

Διαβάστε ΕΔΩ LIVE όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Την Τρίτη (10.03.2026), διακόπηκε η λειτουργία της Bank Sepah και μιας άλλης κρατική τράπεζα, της Bank Melli, λόγω κυβερνοεπίθεσης. Οι διακοπές συνεχίστηκαν την Τετάρτη (11.03.2026), με το online banking να είναι εκτός λειτουργίας και μόνο τις υπηρεσίες με κάρτες να λειτουργούν, ανέφερε η Iran International.

