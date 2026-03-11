ΗΠΑ-Ισραήλ: Βομβάρδισαν το data center κρατικής τράπεζας στο Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μέσω των συνεχόμενων επιθέσεων σε βασικούς δομείς και τομείς του ιρανικού καθεστώτος προσπαθούν το πιέσουν.

Στόχος αυτή τη φορά των ΗΠΑ και Ισραήλ ήταν σήμερα (11.03.2026) νωρίς το πρωί στην Τεχεράνη, το data center της κρατικής τράπεζας του Ιράν Sepah που χτυπήθηκε.

Πρόκειται για το τραπεζικό ίδρυμα που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για την καταβολή των μισθών στα στελέχη του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με την Jerusalem Post που επικαλείται την αντικαθεστωτική εφημερίδα Iran International.

Η επίθεση έλαβε χώρα ενώ η τράπεζα επεξεργαζόταν τις πληρωμές των μισθών του στρατού, πρόσθεσε το μέσο ενημέρωσης. Η διακοπή λειτουργίας θα εμποδίσει την τράπεζα να καταβάλει μισθούς για ένα διάστημα και θα την αναγκάσει να βρει εναλλακτικές λύσεις.

Την Τρίτη (10.03.2026), διακόπηκε η λειτουργία της Bank Sepah και μιας άλλης κρατική τράπεζα, της Bank Melli, λόγω κυβερνοεπίθεσης. Οι διακοπές συνεχίστηκαν την Τετάρτη (11.03.2026), με το online banking να είναι εκτός λειτουργίας και μόνο τις υπηρεσίες με κάρτες να λειτουργούν, ανέφερε η Iran International.