ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Νάσβιλ – Τρεις τραυματίες (pics, vid)

Μια δυνατή έκρηξη αναστάτωσε το πρωί της Παρασκευής (25/12) το κέντρο του Νάσβιλ στο Τενεσί των ΗΠΑ. Από την έκρηξη, που σημειώθηκε σε όχημα και περιγράφεται από την αστυνομία ως «μία εσκεμμένη πράξη», τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

«Η έκρηξη ήταν σημαντική, όπως μπορείτε να δείτε…, το αστυνομικό τμήμα, αλλά και οι ομοσπονδιακοί συνεργάτες του [FBI, ATF] διεξάγουν μία έρευνα μεγάλης κλίμακας μέχρι τώρα» δήλωσε ο Ντον Άαρον εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Νάσβιλ. «Πιστεύουμε ότι η έκρηξη ήταν μία σκόπιμη πράξη» σημείωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, αξιωματούχοι της πυροσβεστικής αναφέρουν ότι τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά κανείς από αυτούς, δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

«Μία έκρηξη που συνδέεται με ένα όχημα σημειώθηκε στις 6:30 το πρωί (τοπική ώρα) στο κέντρο της πόλης. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από την τοπική αστυνομία, αλλά και ομοσπονδιακές υπηρεσίες» σύμφωνα με ανάρτηση της μητροπολιτικής αστυνομίας του Νάσβιλ στο Twitter.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj December 25, 2020

Νωρίτερα σήμερα, τα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν μία δυνατή έκρηξη στο κέντρο του Νάσβιλ, με συνέπεια να υποστούν καταστροφές αρκετά κτίρια, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα, μέχρι τώρα.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευαν φωτογραφίες που δείχνουν μαύρο καπνό στην περιοχή.

Δείτε φωτογραφίες:

#BREAKING there’s been some type of explosion in Downtown Nashville. Authorities are trying to figure out what happened. pic.twitter.com/QOt4cMH1Fl — Aaron Cantrell (@AaronTheNewsGuy) December 25, 2020

Police have told us the explosion this morning is linked to a vehicle. It happened outside in Downtown Nashville. Our photojournalist @QuanMcwil_TV received this video from a witness on scene. pic.twitter.com/pbkWfF2njI — Aaron Cantrell (@AaronTheNewsGuy) December 25, 2020