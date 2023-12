Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η νέα σφοδρή επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, με πυραύλους διαφόρων ειδών, αλλά και drones.

Όπως έγινε γνωστό, η Ρωσία εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας 158 βαλλιστικούς πυραύλους, ακόμη και υπερηχητικούς, καθώς και drones κυρίως Ιρανικής προέλευσης.

Και μπορεί η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας να ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 114 από τους 158 πυραύλους και drones που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία, ωστόσο αυτό το κύμα – ένα από τα μεγαλύτερα από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 – ήταν και πάλι φονικό.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, σημείωσε πως το τελευταίο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία δείχνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν «δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα», ζητώντας παράλληλα στήριξη προς το Κίεβο «για όσο χρειαστεί».

«Αυτές οι εκτεταμένες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων δείχνουν ότι ο (Βλάντιμιρ) Πούτιν δεν θα κάνει πίσω σε τίποτα για να πετύχει τον στόχο του να εξαφανίσει την ελευθερία και τη δημοκρατία. Δεν θα τον αφήσουμε να κερδίσει», δήλωσε ο Ρίσι Σούνακ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), επισυνάπτοντας βίντεο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τις καταστροφές στην Ουκρανία.

These widespread attacks on Ukraine’s cities show Putin will stop at nothing to achieve his aim of eradicating freedom and democracy. We will not let him win. We must continue to stand with Ukraine – for as long as it takes. https://t.co/cf6aDNwPjD

Η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία «έχει ανάγκη από πόρους τώρα» για να αντιμετωπίσει τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, έπειτα από τον σημερινό μαζικό ρωσικό βομβαρδισμό με τουλάχιστον 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

«Η Ουκρανία έχει ανάγκη από πόρους τώρα για να συνεχίσει να μάχεται για να απελευθερωθεί από αυτήν την φρίκη το 2024», έγραψε η Μπρίτζετ Μπρινκ στο X (Twitter).

This is what Ukrainians see on their phones this morning: and as a result, millions of men, women, and children are in bomb shelters as Russia fires missiles across the country. Ukraine needs funding now to continue to fight for freedom from such horror in 2024. pic.twitter.com/0nOW4lR70Q