ΗΠΑ: Μακελειό σε μπαρ στο Όστιν με 3 νεκρούς και 17 τραυματίες

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Όστιν των ΗΠΑ, μετά από επίθεση σε μπαρ με πυροβολισμούς που άφησε πίσω του νεκρούς και τραυματίες.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ο δράστης και άλλοι 17 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα σε μπαρ, σε μία από τις πιο δημοφιλείς περιοχές του Όστιν στις ΗΠΑ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος έπεσε νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο και ήρθαν αντιμέτωποι με τον ένοπλο. Τρεις αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και τον σκότωσαν», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Κυριακής.

Three Killed, 14 Injured in Shooting at Austin Bar; Suspect Fatally Shot by Police



Authorities in Austin, Texas say three people were killed and 14 others injured after a gunman opened fire early Sunday at Buford’s, a popular bar in the city’s entertainment district. Police… pic.twitter.com/xlclHpoOmK — Breaking911 (@Breaking911) March 1, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και τουφέκι πριν πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.