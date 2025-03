ΗΠΑ: Μεγάλες φωτιές στο Λογκ Άιλαντ – Εκκενώνονται περιοχές

Αντιμέτωπη με μεγάλες φωτιές βρίσκεται η περιοχή του Λογκ Άιλαντ των ΗΠΑ με συνέπεια να κλείσουν τμήματα αυτοκινητόδρομου στην κομητεία Σάφολκ.

Οι πυρκαγιές στο Λογκ Άιλαντ των ΗΠΑ εκτείνονται σε ακτίνα 11 χιλιομέτρων στην περιοχή γύρω από το Γουεστχάμπτον και το Ίστπορτ στη νότια ακτή και έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Εχει ζητηθεί μάλιστα από τους κατοίκους του Γουεστχάμπτον να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους με τους ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά είναι «τεράστια», σύμφωνα με τον επόπτη της πόλης Μπρουκχέιβεν, Νταν Πανίκο, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο από ελικόπτερο που δείχνει την έκταση της πυρκαγιάς.

#HOLYFUCK : Multiple MASSIVE brush fires have engulfed Long Island, NY near the Hamptons More and more major roads are being closed while firefighters fight the blazes. This is terrifying!!!!! pic.twitter.com/uwOyWw9s2k

Long Island NY. Sunrise Highway wildfires have broke out in my backyard. This is a video from Riverhead Westhampton Road, showing the west side of the road. The fire is encroaching upon multiple businesses. pic.twitter.com/5iuW8x4YJ2