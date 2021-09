Ένας πρώην Βρετανός υπήκοος, μέλος μιας ομάδας του ISIS στη Συρία γνωστή ως «The Beatles» και διέπραττε απαγωγές και αποκεφαλισμούς Δυτικών ομήρων, δήλωσε την Πέμπτη (2/9) ένοχος ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ. Παρόντες στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν και οι οικογένειες των τεσσάρων Αμερικανών θυμάτων.

Ο Αλεξάντα Κότεϊ, που γεννήθηκε στο Λονδίνο και είναι 37 ετών, δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου στην Αλεξάντρια της Βιρτζίνια ένοχος για τον φόνο το 2014 των Αμερικανών δημοσιογράφων Τζέιμς Φόλεϊ και Στίβεν Σότλοφ, αλλά και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις Κέιλα Μίλερ και Πίτερ Κάσιγκ.

Εναντίον του Κότεϊ όσο και του Ελ Σάφι ελ Σέιχ, 33 ετών επίσης μέλος των Beatles, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την απαγωγή ατόμων που κατέληξε στον θάνατό τους, συνωμοσία για τη διάπραξη ανθρωποκτονιών εναντίον Αμερικανών πολιτών στο εξωτερικό και συνωμοσία για την παροχή υλικής στήριξης σε τρομοκράτες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, και οι δύο άνδρες είναι πιθανό να καταδικαστούν σε ισόβια χωρίς να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αποφυλάκισή τους.

Ο δικαστής Τ. Σ. Έλις δήλωσε ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του στις 4 Μαρτίου 2022.

Δηλώνοντας ένοχος ο Κότεϊ «συμφώνησε να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή», σχολίασε ο Ραζ Πάρεκ δικηγόρος της κατηγορούσας αρχής.

Ο Κότεϊ έχει κάνει συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση να της δώσει – όπως και σε όποια κυβέρνηση το ζητήσει– όσες πληροφορίες διαθέτει για τις ενέργειες του στη Συρία. Επίσης στη συμφωνία προβλέπεται ότι, αφού εκτίσει 15 χρόνια από την ποινή του στις ΗΠΑ, θα εκδοθεί στη Βρετανία όπου θα δικαστεί εκ νέου για την απαγωγή και τον φόνο ομήρων.

Ο πρώην υπάλληλος καταστήματος αθλητικών ειδών, που γεννήθηκε στο Λονδίνο όπου και ριζοσπαστικοποίηθηκε, απευθύνθηκε στα αγγλικά στο δικαστήριο.

Δήλωσε ότι πήγε στη Συρία για να πολεμήσει κατά του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και στη συνέχεια εντάχθηκε στην ομάδα του ISIS που απήγαγε και κρατούσε μη μουσουλμάνους ομήρους.

Οι οικογένειες των τεσσάρων Αμερικανών θυμάτων των Beatles ήταν παρόντες στην αίθουσα του δικαστηρίου.

