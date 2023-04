Σε μία σύλληψη προχώρησε σήμερα Πέμπτη (13.4.2023) το FBI για τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, την ώρα που τα στελέχη της ομοσπονδιακής αστυνομίας των ΗΠΑ συνεχίζουν την επιχείρησή τους στο Νορθ Ντάιτον της Μασαχουσέτης.

Φαίνεται, έτσι, να επιβεβαιώνεται το δημοσίευμα που δόθηκε νωρίτερα σήμερα στη δημοσιότητα πάλι από το Reuters και έκανε λόγο για τον εντοπισμό ενός υπόπτου, η οποία «θα μπορούσε να γίνει απόψε». Λίγο πριν τη σύλληψη, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ταξίαρχος Πατ Ράιντερ, χαρακτήρισε τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων ως «προμελετημένη εγκληματική ενέργεια».

Σύμφωνα με τη New York Times, η σύλληψη αφορά τον 21χρονο Jack Teixeira, μέλος της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας και κύριος ύποπτος της υπόθεσης διαρροής των απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου, την οποία φέρεται ότι έκανε στην ομάδα του ίντερνετ Thug Shaker Central, με 20 – 30 μέλη που μοιράζονταν την αγάπη τους για τα όπλα, τα ρατσιστικά ανέκδοτα και τα βιντεοπαιχνίδια.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε επίσημη ποινική έρευνα για τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων και το Πεντάγωνο αξιολογεί τη ζημιά που προκλήθηκε από την πιο επιζήμια ίσως δημοσιοποίηση απόρρητων αμερικανικών πληροφοριών εδώ και χρόνια.

