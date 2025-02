ΗΠΑ: Μηχανική βλάβη παρουσίασε το αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Μόναχο

Μηχανική βλάβη παρουσίασε το αεροπλάνο του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που τον μετέφερε από την Ουάσινγκτον προς το Μόναχο της Γερμανίας.

Το αεροπλάνο γυρίζει πίσω λόγω ρωγμής στο παρμπρίζ, ανέφερε ο αμερικανός αξιωματούχος, Μπαράκ Ραβίντ, σημειώνοντας πως το περιστατικό δεν ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια του Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός θα αλλάξει αεροπλάνο και στη συνέχεια θα ξαναρχίσει την πτήση προς το Μόναχο της Γερμανίας, προκειμένου να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του OSINTdefender στο X.

