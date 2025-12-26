ΗΠΑ: Νεκρός 69χρονος που καταπλακώθηκε όταν πήγε να πληρώσει σε drive – thru των McDonald’s στη Νεμπράσκα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 69χρονος ηλικιωμένος από το Γκραντ Άιλαντ της Νεμπράσκα στις ΗΠΑ, αφού εκείνος πέθανε μετά από ένα αδιανόητο ατύχημα σε ένα drive-thru του McDonald’s λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι πρώτες βοήθειες έφτασαν αργά το πρωί της Τρίτης (23/12/2025) στο McDonald’s στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ, όπου ο ηλικιωμένος βρέθηκε εγκλωβισμένος μεταξύ του αυτοκινήτου του και του παραθύρου πληρωμής του drive-thru. Εκείνος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με την New York Post, οι αρχές που ερευνούν το δυστύχημα πιστεύουν ότι ο 69χρονος άνοιξε την πόρτα του οδηγού ενώ βρισκόταν στο παράθυρο πληρωμών, πιθανώς για να πληρώσει, όταν παγιδεύτηκε μεταξύ του πλαισίου της πόρτας και του κτιρίου.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να προσδιορίσουν πως ακριβώς συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα, συμπεριλαμβανομένου του εάν το όχημα μετακινήθηκε ή κύλησε προς τα εμπρός. Η αστυνομία τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής δραστηριότητας και περιέγραψε το περιστατικό ως ένα παράξενο ατύχημα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού μάλιστα, ένας υπάλληλος του McDonald’s είδε τι συνέβαινε και έτρεξε έξω για να βοηθήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπάλληλος μπήκε στο όχημα από την πλευρά του συνοδηγού σε μια προσπάθεια να ελευθερώσει τον 69χρονο και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διάσωσης. Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς σοβαρά τραύματα.

Τα μέλη της οικογένειας λένε ότι ο 69χρονος ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας και παππούς που αγαπούσε να βοηθά τους άλλους. Τα τελευταία χρόνια, είχε ξεπεράσει σημαντικά προβλήματα υγείας, όπως την απώλεια του δεξιού του ποδιού το 2021.

Οι κοντινοί του άνθρωποι τον περιέγραφαν ως εργατικό, ευγενικό και πάντα πρόθυμο να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη. Ο ξαφνικός θάνατός του έχει συγκλονίσει την οικογένεια και την κοινότητά του, ειδικά επειδή συνέβη τόσο κοντά στις γιορτές.