Ακόμη ένα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο εντόπισε και κατέρριψε σήμερα Κυριακή (12.2.2023) το βράδυ ο στρατός των ΗΠΑ, το τρίτο μέσα σε 3 ημέρες, αυτή τη φορά πάνω από τη λίμνη Χιούρον στο Μίσιγκαν.

Η γερουσιαστής του Μίσιγκαν Ελίσα Σλότκιν δήλωσε ότι ο στρατός «παρόπλισε» το αντικείμενο, το οποίο καταρρίφθηκε από πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και της Εθνοφρουράς.

Λίγο νωρίτερα, σε μήνυμά της στο Twitter, η Σλότκιν έγραψε ότι ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί «εξαιρετικά στενά» ένα αντικείμενο που εντοπίστηκε πάνω από τη λίμνη Χιούρον.

«Θα μάθουμε περισσότερα για το τι είναι αυτό τις επόμενες ημέρες, αλλά προς το παρόν, να είστε βέβαιοι ότι όλα τα μέρη έχουν εστιάσει με λέιζερ σε αυτό από τη στιγμή που διέσχισε τα νερά μας», έγραψε η Δημοκρατική, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, είπαν στο Reuters ότι ο στρατός κατέρριψε το αντικείμενο, αλλά αρνήθηκαν να πουν εάν έμοιαζε με το μεγάλο λευκό κινεζικό μπαλόνι που καταρρίφθηκε στις 4 του μηνός.

«Σπουδαία δουλειά από όλους όσοι πραγματοποίησαν αυτήν την αποστολή», έγραψε στο Twitter η βουλευτής Ελίσα Σλότκιν, η οποία εκπροσωπεί μια περιοχή στο Μίσιγκαν, κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv