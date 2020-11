ΗΠΑ: Ο Άντονι Μπλίνκεν θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών του Τζο Μπάιντεν

Ο Άντονι Μπλίνκεν θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg. Μάλιστα, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ – όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων – αναμένεται να ανακοινώνει επίσημα τον μελλοντικό διορισμό του Μπλίνκεν αύριο, Τρίτη (24/11).

Η ομάδα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, η οποία χειρίζεται τη μεταβίβαση της εξουσίας, και ο ίδιος ο Μπλίνκεν απέφυγαν να σχολιάσουν το σχετικό δημοσίευμα. Συνεργάτης του Μπάιντεν, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε σε δήλωσή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ο Μπλίνκεν είναι όντως ο πιθανότερος υποψήφιος για να αναλάβει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αφού ορκιστεί ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

Joe Biden intends to name Antony Blinken as secretary of State, setting out to assemble his cabinet even before Donald Trump concedes defeat https://t.co/KtVuc3VCUe