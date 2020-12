ΗΠΑ: Ο Φάουτσι έκανε δημόσια το εμβόλιο της Moderna

Ο Αμερικανός επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι, ένας από τους πλέον αξιοσέβαστους επιστήμονες στις ΗΠΑ, εμβολιάστηκε με τη σειρά του σήμερα για τον νέο κορονοϊό.

Ο Φάουτσι έχει επιλεγεί από τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως σύμβουλός του για την Covid-19, ενώ ήταν και μέλος της ομάδας διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης που συνέστησε ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι μια συμβολική χειρονομία για την υπόλοιπη χώρα, για να δείξω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και θέλω να ενθαρρύνω όλους εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, να το κάνουν», είπε ο 79χρονος καθηγητής.

Ο Φάουτσι ήταν από τους πρώτους Αμερικανούς που έλαβαν, μπροστά στις κάμερες, την πρώτη δόση του εμβολίου της Moderna, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων, το οποίο διευθύνει ο ίδιος από το 1984. Το εμβόλιο της Moderna εγκρίθηκε για χρήση στις ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή.

