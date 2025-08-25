Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τα δίκτυα ABC και NBC και ζητά την αφαίρεση των αδειών τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στα τηλεοπτικά δίκτυα ABC και NBC, κατηγορώντας τα ότι αποτελούν «το μακρύ χέρι του Δημοκρατικού Κόμματος»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

Στο δικό του δίκτυο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση τη Δευτέρα (25.08.2025) κατά των μέσων ενημέρωσης ABC και NBC, υποστηρίζοντας ότι «το 97% των ειδήσεων που μεταδίδουν είναι αρνητικές».

«Αν ισχύει αυτό, τότε δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα παρακλάδι του Δημοκρατικού Κόμματος και θα έπρεπε, σύμφωνα με πολλούς, να χάσουν τις άδειές τους», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα δύο μέσων ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι θα ήταν «απόλυτα υπέρ» μιας τέτοιας ενέργειας, επειδή τα δίκτυα είναι «μεροληπτικά και ψευδή, μια πραγματική απειλή για τη δημοκρατία μας».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος πολλαπλασιάζει τις απειλές του κατά των μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνησή του έχει εξαπολύσει πολλές εκστρατείες πίεσης: κατά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, κατά του πρακτορείου Associated Press και μέσω ερευνών που στοχοποίησαν τηλεοπτικά δίκτυα. Οι μέθοδοι αυτές έχουν τροφοδοτήσει φόβους για πολιτικά αντίποινα.

 

Τους τελευταίους μήνες, τα δίκτυα ABC και CBS κατέληξαν σε οικονομικούς διακανονισμούς με τον Τραμπ για να κλείσουν δικαστικές διαμάχες. Η Paramount Global, μητρική εταιρεία της CBS, συμφώνησε να καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μήνυση σχετική με συνέντευξη στην εκπομπή «60 Minutes». Το ABC είχε καταλήξει σε παρόμοια συμφωνία τον Δεκέμβριο.

Ένα νομικά περίπλοκο ζήτημα

Στην πράξη, τα εθνικά δίκτυα δεν αδειοδοτούνται απευθείας από την FCC: μόνο οι τοπικοί τους σταθμοί έχουν άδειες. Η αφαίρεση άδειας από έναν τοπικό σταθμό θα ήταν μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία, τονίζει η δημοσιογράφος Σάρα Φίσερ, που επικαλείται το Axios.

Ο Τραμπ συνέχισε πάντως τις επιθέσεις του στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι η «διεφθαρμένη δημοσιογραφία» πρέπει να «εξαλειφθεί» και ότι τα δίκτυα θα έπρεπε να «πληρώνουν πολύ ακριβά» για τη χρήση των δημόσιων συχνοτήτων. Σε άλλη ανάρτηση, επιτέθηκε προσωπικά στην εμφάνιση του παρουσιαστή του ABC Τζόναθαν Καρλ και απείλησε να ξανανοίξει έρευνα για τον πρώην κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ, Κρις Κρίστι.

Απειλές που έχουν ήδη καταδικαστεί από την FCC

Το 2023, η πρώην πρόεδρος της FCC, Τζέσικα Ρόζενγουορσελ, είχε καταδικάσει τις απειλές του Τραμπ κατά της ελευθερίας του Τύπου, υπενθυμίζοντας ότι ο οργανισμός «δεν ανακαλεί και δεν θα ανακαλέσει άδειες μετάδοσης απλώς επειδή ένας πολιτικός υποψήφιος διαφωνεί ή δεν του αρέσει κάποιο περιεχόμενο». Ο προκάτοχός της, Άτζιτ Παΐ, είχε επίσης δηλώσει το 2017 ότι ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα αφαίρεσης άδειας με βάση το περιεχόμενο ενός δελτίου ειδήσεων.

