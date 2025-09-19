Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ μπλοκάρει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ταϊβάν και ετοιμάζεται να μιλήσει με τον Σι Τζινπίνγκ

Σύμφωνα με τη «Washington Post» ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται προς το παρόν να εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ταϊβάν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Leon Neal / Pool via REUTERS

Σε αλλαγή πορείας στην πολιτική τους έναντι της Ταϊβάν φαίνεται ότι προχωρούν οι ΗΠΑ. Όπως αναφέρει η Washington Post, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε στρατιωτική βοήθεια 400 εκατ. δολαρίων (339 εκατ. ευρώ) προς το νησί, επικαλούμενος την πρόθεσή του να δώσει προτεραιότητα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με το Πεκίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται επίσης να συνομιλήσει την Παρασκευή (19.09.2025) με τον Σι Τζινπίνγκ, για πρώτη φορά εδώ και τρεις μήνες. Στην ατζέντα: ένας πιθανός συμβιβασμός για τους τελωνειακούς δασμούς, καθώς και μια συμφωνία ώστε το TikTok να παραμείνει διαθέσιμο στις ΗΠΑ. Οι δύο πλευρές συζητούν επίσης μια πιθανή συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου του APEC, που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με το Reuters.

Η στάση του Τραμπ σηματοδοτεί μια διαφοροποίηση σε σχέση με τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε εγκρίνει πάνω από 2 δισ. δολάρια σε εξοπλισμούς για την Ταϊβάν. Το Πεκίνο, που εξακολουθεί να θεωρεί το νησί ως επαρχία του, δεν αποκλείει την προσφυγή στη βία για να το επανακτήσει.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ωστόσο στον Τύπο ότι η απόφαση του προέδρου «δεν είναι οριστική». Η Washington Post υπογραμμίζει ότι, όπως και με την Ουκρανία, ο Τραμπ επαναλαμβάνει πως δεν επιθυμεί «καμία αποστολή όπλων χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα».

