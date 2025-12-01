ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει στον Λευκό Οίκο τους ηγέτες του Κονγκό και της Ρουάντας για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος σε έναν νέο πόλεμο; Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι θα υποδεχτεί την Πέμπτη (04.12.2025) τους ηγέτες της ΛΔ Κονγκό και της Ρουάντας στην Ουάσιγκτον για την επίσημη υπογραφή μιας συμφωνίας ειρήνης.

Η συνάντηση αυτή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των ηγετών της ΛΔ Κονγκό και της Ρουάντας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που ξεκίνησε τον Ιούνιο υπό αμερικανική μεσολάβηση και ενισχύθηκε τον Νοέμβριο με ένα κοινό οικονομικό πλαίσιο μεταξύ των δύο χωρών.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο: η ταχεία προέλαση των ανταρτών του M23 —που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Κονγκό— οδήγησε φέτος στην κατάληψη των δύο μεγαλύτερων πόλεων του ανατολικού Κονγκό, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή ανάφλεξη σε μια περιοχή που έχει ήδη πληγεί από δεκαετίες βίας.