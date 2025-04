ΗΠΑ: Ο ομογενής Τζίμι Πατρώνης κέρδισε έδρα στο Κογκρέσο – Τον συνεχάρη ο Τραμπ

Την έβδομη έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εξασφάλισε η ομογένεια στις έκτακτες εκλογές (special elections) που πραγματοποιήθηκαν, χθες Τρίτη (01.04.25) στην 1η Περιφέρεια της Φλόριντα, καθώς εξελέγη βουλευτής ο Τζίμι Πατρώνης.

Ο Ελληνοαμερικανός Τζίμι Πατρώνης εξασφάλισε την είσοδό του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ στη θέση του ομοσπονδιακού βουλευτή Ματ Γκετζ, ο οποίος και είχε παραιτηθεί για να αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τον ίδιο, ωστόσο, να αποσύρει τελικά την υποψηφιότητά του έπειτα από τις καταγγελίες για εμπλοκή σε σεξουαλικά σκάνδαλα.

Ο ομογενής Οικονομικός Διευθυντής της Φλόριντα κέρδισε την ειδική εκλογή, επικρατώντας της Δημοκρατικής Γκέι Βάλιμοντ σύμφωνα με το Decision Desk HQ και όπως αναφέρει ο Εθνικός Κήρυκας.

Ο Τίζμι Πατρώνης, ο οποίος γίνεται ο 7ος ομογενής βουλευτής που θα υπηρετήσει στην παρούσα Σύνοδο του Κογκρέσου, μπήκε στην κούρσα τον περασμένο Νοέμβριο, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ τον ενθάρρυνε δημόσια να διεκδικήσει την έδρα.

Μετά την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, αρκετοί ανακοινωμένοι υποψήφιοι αποσύρθηκαν γρήγορα από την κούρσα και τον στήριξαν.

Η ειδική εκλογή για την 1η Περιφέρεια διεξήχθη παράλληλα με την ειδική εκλογή για την 6η Εκλογική Περιφέρεια, στην άλλη πλευρά της Φλόριντα. Οι Δημοκρατικοί ξεπέρασαν τις προσδοκίες στη χρηματοδότηση της καμπάνιας και στις δύο περιφέρειες, με τη Βάλιμοντ να συγκεντρώνει 6,5 εκατομμύρια δολάρια για την κούρσα. Ο Τζίμι Πατρώνης συγκέντρωσε αντίστοιχα 2,1 εκατομμύρια δολάρια.

Ο ίδιος ο Τραμπ συνεχάρη τον ομογενή, όπως ανέφερε στο Χ. «Μόλις έλαβα μια κλήση από τον Πρόεδρο. Είναι ο καλύτερος. Δεν θα μπορούσα να έχω μεγαλύτερη τιμή», έγραψε ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός.

Just received a call from the President. He’s the best. Couldn’t be more honored. Told him the $6 million against me couldn’t compete against his Truth Social posts. Ready to serve. Thanks for everyone’s support.