ΗΠΑ: Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και ο Πιτ Χέγκσεθ κονταροχτυπήθηκαν σε «challenge» γυμναστικής – «Είναι μια πρόκληση για τον αμερικανικό λαό»

Εξπέρ της γυμναστικής φαίνεται να έγιναν ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ των ΗΠΑ αφού έκαναν μαζί ένα «challenge δύναμης», το οποίο ονόμασαν «Pete and Bobby challenge», στο οποίο έπρεπε να ολοκληρώσουν 50 pull-ups και 100 push-ups, με σκοπό να ενθαρρύνουν τους Αμερικάνους «to drop “fat” for “fit”», καθώς ο Κένεντι ξεκινά το κίνημα «Make America Healthy Again».

Ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ανέβασαν στο «X» βίντεο από την ήμερα που πέρασαν στο γυμναστήριο του Πενταγώνου το «Pentagon Athletic Center»στις ΗΠΑ, όπου μαζί με μέλη του Αμερικάνικου στρατού χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και έκαναν έναν διαγωνισμό γυμναστικής που τα άτομα έπρεπε να ολοκληρώσουν 50 pullups και 100 pushups σε 10 λεπτά ή λιγότερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διαγωνισμός αποτελείτο από δύο γύρους των 10 λεπτών, δίνοντας στους διαγωνιζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των Hegseth και Kennedy, την ευκαιρία να εναλλάσσονται μεταξύ της συμμετοχής σε pushups και pullups σε έναν γύρο, και της παρατήρησης και μέτρησης των επαναλήψεων των συμπαικτών τους στον άλλο.

Οι δύο άνδρες αναμετρήθηκαν για να δουν ποιος θα καταφέρει να ολοκληρώσει την πρόκληση των πέντε λεπτών, με τον Hegseth να τερματίζει λίγο μετά τα πέντε λεπτά, αλλά να νικά τον Kennedy. «Φτάσαμε κοντά. Εγώ έκανα περίπου 5:25», είπε ο Hegseth στο βίντεο. «Ήσουν ακριβώς πίσω μου», πρόσθεσε αναφερόμενος στον 71χρονο διευθυντή του HHS.

Όταν ο διαγωνισμός έληξε, η ομάδα του Σώματος Πεζοναυτών ήταν νικήτρια. Ένας πεζοναύτης, ο Daquan Hye, είχε τον ταχύτερο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης από όλους τους συμμετέχοντες, κάνοντας 50 έλξεις και 100 κάμψεις σε μόλις δύο λεπτά και 43 δευτερόλεπτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

I teamed up with @SecDef Hegseth for the “Pete & Bobby Challenge” — 50 pull-ups, 100 push-ups. This is the start of a nationwide push to get Americans fit again. We’re calling on our friend @SecDuffy to take the challenge. pic.twitter.com/TTlv9VvkCe — Secretary Kennedy (@SecKennedy) August 19, 2025

Το challenge δημιουργήθηκε καθώς ο Κένεντι ξεκινά το κίνημα «Make America Healthy Again», το οποίο περιλαμβάνει την προώθηση της κατανάλωσης ολόκληρων τροφίμων αντί για επεξεργασμένα γεύματα από τους Αμερικανούς, και ο Χέγκσεθ κινητοποιεί τον αμερικανικό στρατό να είναι ο πιο γυμνασμένος και καλά εξοπλισμένος για να αναλάβει την υπεράσπιση της χώρας.

Ο Χέγκσεθ εξήγησε στην ομάδα ότι ο έλεγχος της φυσικής κατάστασης ήταν μέρος μιας συνολικής προωθητικής ενέργειας του Υπουργείου Άμυνας για να τονίσει τη σημασία της φυσικής κατάστασης σε όλη την ιεραραρχική δομή.

President Trump set the example by putting forth efforts to make America healthy again.



That’s why we are introducing the Pete and Bobby challenge.



100 push-ups. 50 pull-ups. 10 minutes. pic.twitter.com/ppRrwqSUm0 — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) August 18, 2025

«Συζητήσαμε για το πώς θα είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση και όχι παχύσαρκοι. Συζητήσαμε για το πώς θα είμαστε έτοιμοι», είπε ο Hegseth στην ομάδα, προσθέτοντας ότι έχει σημασία η εμφάνιση των μελών των ενόπλων δυνάμεων, ο τρόπος που συμπεριφέρονται και το αν είναι ή όχι ικανοί να κάνουν ό,τι απαιτεί η δουλειά τους σε φυσικό επίπεδο. Ανέφερε μάλιστα ότι «η σωματική υγεία είναι επίσης βασικό συστατικό για μια επιτυχημένη στρατιωτική δύναμη».

PETE & BOBBY CHALLENGE: Can you do 50 pull-ups and 100 push-ups? pic.twitter.com/0KU4svUg6r — FOX & Friends (@foxandfriends) August 19, 2025

Συγκεκριμένα οι υπουργοί δήλωσαν ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους αυτού του challenge είναι να επεκταθεί τελικά πέρα από το στρατό και στους νέους Αμερικανούς η ανάγκη μιας καλής φυσικής κατάστασης, προκειμένου να τους ενθαρρύνει να ασχοληθούν με τη γυμναστική καθώς το 78% των νέων Αμερικανών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για στρατιωτική θητεία, επειδή δεν βρίσκονται στην επιθυμητή φυσικής κατάσταση.