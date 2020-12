ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν επέλεξε την Κάθλιν Χικς για αναπληρώτρια υπουργό Άμυνας

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επέλεξε σήμερα την Κάθλιν Χικς για τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού Άμυνας, την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο πόστο, εφόσον η Γερουσία επιβεβαιώσει την επιλογή του.

Η Χικς, που είναι επικεφαλής της ομάδας μετάβασης του Μπάιντεν στο Πεντάγωνο, έχει ήδη εργαστεί στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, υπό τη διοίκηση Ομπάμα.

Ο Μπάιντεν επέλεξε επίσης τον Κόλιν Καλ, πρώην μέλος της διοίκησης Ομπάμα, στη θέση-κλειδί του υφυπουργού αρμόδιου για πολιτικές άμυνας.

«Γνωρίζουν το Πεντάγωνο απ’ έξω κι ανακατωτά και έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να διαχειριστούν τις πολυάριθμες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι ένοπλες δυνάμεις μας», υπογράμμισε ο Τζο Μπάιντεν σε ένα δελτίο τύπου.

Αρχές Δεκεμβρίου, ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τον «ιστορικό» διορισμό του Αφροαμερικανού στρατηγού Λόιντ Όστιν στη θέση του υπουργού Άμυνας.

Joe Biden has picked Kathleen Hicks, a former Obama Pentagon official, to serve as deputy defense secretary. If confirmed, she would make history as the first woman to hold the No. 2 Pentagon job. https://t.co/0EwATSiIFf