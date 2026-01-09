Κόσμος

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν δύο ανθρώπους στο Πόρτλαντ – Νοσηλεύονται τραυματίες

Η αστυνομική διεύθυνση του Πόρτλαντ στο  Όρεγκον απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση εν μέσω της έντασης που έχει πυροδοτήσει ο φόνος μιας 37χρονης από τον αστυνομικό της ICE
Αστυνομικοί στις ΗΠΑ
REUTERS/CJ Gunther

Λίγες μόνο ώρες μετά την δολοφονία μιας 37χρονης από αστυνομικό της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολις δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο αφού πυροβολήθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Την είδηση έκανε γνωστή η αστυνομική διεύθυνση του Πόρτλαντ στο  Όρεγκον απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για αυτοσυγκράτηση εν μέσω της έντασης που έχει πυροδοτήσει ο φόνος μιας 37χρονης από τον αστυνομικό της ICE.

Συνοριοφύλακες διενεργούσαν έλεγχο σε αυτοκίνητο, όταν ο οδηγός επιχείρησε να τους παρασύρει, με αποτέλεσμα εκείνοι – ευρισκόμενοι σε άμυνα – να ανοίξουν πυρ εναντίον του οχήματος, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ σχετικά με το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες Πέμπτη στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Από την πλευρά της, η αστυνομική διεύθυνση του Πόρτλαντ ανακοίνωσε νωρίτερα πως δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο αφού πυροβολήθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

 

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η εκπρόσωπος του DHS Τρίσια Μακλάφλιν αναφέρει: «Συνοριοφύλακες διενεργούσαν στοχευμένο έλεγχο σε όχημα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Επιβαίνων και στόχος ήταν ένας παράτυπος μετανάστης από τη Βενεζουέλα, ο οποίος συνδέεται με το διεθνές κύκλωμα πορνείας της Tren de Aragua και είχε εμπλακεί σε πρόσφατο επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πόρτλαντ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να είναι μέλος της άγριας βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua. Όταν οι πράκτορες δήλωσαν την ταυτότητά τους στους επιβαίνοντες στο όχημα, ο οδηγός κινήθηκε με το αυτοκίνητο εναντίον τους και επιχείρησε να παρασύρει τα μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, ένας πράκτορας άνοιξε πυρ, ευρισκόμενος σε θέση άμυνας. Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης διέφυγαν από το σημείο».

Το FBI ενημέρωσε πως διερευνά το επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκησαν πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (U.S. Customs and Border Protection / CBP).

«Δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ύστερα από επεισόδιο με πυροβολισμούς στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης του Πόρτλαντ. «Κατανοούμε τη συναισθηματική φόρτιση και την ένταση που επικρατεί έπειτα από τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολις, αλλά ζητώ από την κοινότητα να παραμείνει ψύχραιμη ενόσω καταβάλλουμε προσπάθειες για να μάθουμε περισσότερα», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής του Πόρτλαντ, ο Μπομπ Ντέι.

 

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν ενεπλάκησαν μέλη της αστυνομίας του Πόρτλαντ.

Η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Πόρτλαντ, η Ελάνα Πιρτλ-Γκίνι, δήλωσε πως πληροφορήθηκε ότι οι δύο άνθρωποι που πυροβολήθηκαν είναι ζωντανοί και νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

Την Τετάρτη, αστυνομικός της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη οδηγό στη Μινεάπολις, πυροδοτώντας επεισοδιακές διαμαρτυρίες στη Μινεσότα και σε άλλες αμερικανικές πολιτείες.

Κόσμος
32
