Ο οδηγός που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του το πλήθος στη χριστουγεννιάτικη παρέλαση στην πόλη Γουόκεσα του Ουισκόνσιν, των ΗΠΑ, θα αντιμετωπίσει πέντε κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ανακοίνωσε απόψε η αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ύποπτος είχε εμπλακεί σε μια ενδοοικογενειακή διαμάχη λίγα λεπτά πριν από τα γεγονότα» και «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια» ανακοίνωσε ο Ντάνιελ Τόμσον, ο αρχηγός της αστυνομίας της Γουόκεσα.

#BREAKING : Mass Panic In The Moments After Car Ramming Incident At The Annual Holiday Parade In Waukesha, Wisconsin. #BreakingNews pic.twitter.com/1Ve3uNqkPI

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz