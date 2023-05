Έχασε 10 χρόνια από τη ζωή της μετεωρολόγος στις ΗΠΑ όταν ενώ βρισκόταν στον αέρα και έλεγε τον καιρό ένα περιστέρι έπεσε πάνω στην κάμερα.

Η μετεωρολόγος τηλεοπτικού δικτύου των ΗΠΑ πανικοβλήθηκε και έσκυψε, διότι νόμιζε ότι το περιστέρι θα πέσει πάνω της.

Έλα, όμως, που αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Η κάμερα που έπεσε το περιστέρι δεν ήταν στο στούντιο. Ήταν εκτός και έκανε λήψη σε εξωτερικό χώρο και απλά προβαλλόταν σε green box.

H μετεωρολόγος, Τσέλσι Αμπρίζ, που έλεγε εκείνη την ώρα τον καιρό στον σταθμό NBC6 των ΗΠΑ, το… ξέχασε αυτό. Μέσα της λειτούργησε αμέσως το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και έτσι από τον φόβο και το ξάφνιασμα έσκυψε για να αποφύγει τη σύγκρουση με το περιστέρι.

Brain: bird is going to land on you!



Reality: I’m in the studio and this is a live camera…🤦‍♀️😂 pic.twitter.com/uQmZhEAuqQ